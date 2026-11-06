Un român de 42 de ani, arestat în Italia după ce a adormit în casa în care intrase să fure

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 10:35

Un român de 42 de ani a fost arestat în Italia după o spargere cu un final neașteptat. Bărbatul a intrat într-o locuință, a furat mai multe obiecte, apoi, în loc să fugă, s-a băgat în patul proprietarilor și a adormit. Dimineața, carabinierii l-au găsit dormind profund, după ce o vecină a observat mișcări suspecte și a sunat la 112. Românul a ajuns în fața judecătorului, care a decis arestarea sa preventivă.

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