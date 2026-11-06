Un român de 42 de ani, arestat în Italia după ce a adormit în casa în care intrase să fure

Un român de 42 de ani a fost arestat în Italia după o spargere cu un final neașteptat. Bărbatul a intrat într-o locuință, a furat mai multe obiecte, apoi, în loc să fugă, s-a băgat în patul proprietarilor și a adormit. Dimineața, carabinierii l-au găsit dormind profund, după ce o vecină a observat mișcări suspecte și a sunat la 112. Românul a ajuns în fața judecătorului, care a decis arestarea sa preventivă.
A intrat în casă să fure, dar a adormit în patul proprietarilor
Incidentul s-a petrecut în noaptea de 3 spre 4 noiembrie 2026, în localitatea Coffia, din apropierea satului Lonnano, în comuna Pratovecchio Stia, provincia Arezzo. Potrivit presei italiene, românul a profitat de faptul că proprietarii nu se aflau acasă și a forțat o fereastră pentru a pătrunde în locuință. După ce a răscolit camerele, bărbatul ar fi luat mai multe obiecte de valoare redusă, printre care și câteva medalii.
În loc să părăsească imobilul cu bunurile furate, românul a decis să rămână peste noapte. Oboseala, temperaturile scăzute și alcoolul consumat l-ar fi determinat să se întindă într-unul dintre paturile casei, unde a adormit profund. Locuința era folosită de proprietari ca reședință secundară și se afla într-o zonă mai izolată, astfel că bărbatul ar fi crezut că nu riscă să fie descoperit. Planurile sale au fost însă date peste cap de o vecină care a observat ceva neobișnuit, conform Leggo.it.
O vecină a sunat la 112. Carabinierii l-au găsit dormind profund
Femeia a devenit suspicioasă după ce a remarcat mișcări în jurul locuinței și a decis să anunțe autoritățile. Carabinierii din Pratovecchio Stia au intervenit la fața locului și, după ce au intrat în casă, l-au descoperit pe român dormind în pat. Bărbatul a fost trezit de militari și arestat sub acuzația de furt din locuință. Potrivit anchetatorilor, acesta avea antecedente pentru fapte similare și era deja cunoscut de autoritățile italiene.
În urma cercetărilor, carabinierii au stabilit că românul venise cu trenul de la Roma în regiunea Casentino, în căutarea unui loc de muncă în construcții. Bărbatul își căuta și o cazare, însă ar fi ajuns să pătrundă în locuința în care a fost ulterior descoperit. În fața autorităților, acesta ar fi recunoscut că băuse o cantitate mare de vin înainte de a adormi, explicând că era foarte obosit și că afară era frig.
Românul a ajuns în arest preventiv. Procesul a fost stabilit pentru 25 noiembrie
După reținere, bărbatul a fost prezentat în fața judecătorului Michele Nisticò, la Tribunalul din Arezzo. La ședință a participat și procurorul Bernardo Albergotti, iar românul a fost asistat de avocatul Stefano Arrighi. În urma audierilor, instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv, iar procesul a fost programat pentru 25 noiembrie 2026. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.