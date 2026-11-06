Președintele Paraguayului și-a anunțat demisia după prăbușirea unei bănci. Parlamentul nu îl lasă să plece - VIDEO

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, și-a anunțat demisia joi, 5 noiembrie, pe fondul scandalului provocat de prăbușirea Ueno Bank, instituție financiară care a lăsat aproape trei milioane de clienți fără acces la economii. Cu toate acestea, Peña nu a părăsit funcția, deoarece Parlamentul nu a reușit să finalizeze procedura de acceptare a demisiei. Între timp, Camera Deputaților a aprobat punerea sa sub acuzare, iar Senatul a început procedura de demitere. Decizia finală ar putea fi luată chiar vineri, 6 noiembrie.
Anunțul demisiei a venit după mai multe zile de proteste în capitala Asunción, unde oamenii au ieșit în stradă pentru a cere recuperarea banilor și tragerea la răspundere a celor implicați în prăbușirea băncii. Criza bancară din Paraguay s-a transformat rapid într-un scandal politic, după ce opoziția l-a acuzat pe președinte de conflicte de interese și de gestionarea defectuoasă a situației. Presiunea asupra lui Peña a crescut în momentul în care inclusiv parlamentari ai partidului său au susținut începerea procedurii de demitere.
Santiago Peña și-a anunțat demisia, dar Parlamentul nu a acceptat-o
Președintele paraguayan a transmis un mesaj video în care a anunțat că renunță la funcție pentru a proteja stabilitatea țării și instituțiile democratice. Santiago Peña și-a cerut scuze cetățenilor, însă nu și-a asumat responsabilitatea pentru problemele financiare ale Ueno Bank. El a afirmat că își dorește ca oamenii să își recupereze economiile și ca fondurile publice aflate la instituția financiară să fie protejate. Anunțul a fost făcut în timp ce parlamentarii dezbăteau punerea sa sub acuzare.
Situația a luat însă o întorsătură neașteptată în Parlament. O ședință comună a celor două camere a fost convocată pentru analizarea demisiei, dar reprezentanții partidului de guvernământ Colorado au părăsit sala în timpul procedurii de vot. În lipsa cvorumului necesar, parlamentarii nu au putut lua o decizie, iar demisia a rămas fără efect juridic. În aceste condiții, Santiago Peña continuă să ocupe oficial funcția de președinte, deși a anunțat public că dorește să renunțe la mandat.
Parlamentul a votat punerea sub acuzare a președintelui. Decizia finală ar putea veni vineri
Camera Deputaților din Paraguay a aprobat joi, cu 78 de voturi, începerea procedurii de demitere a lui Santiago Peña. Hotărârea a fost luată în urma acuzațiilor formulate de opoziție, care susține că președintele ar fi favorizat instituția financiară Ueno Bank și nu ar fi intervenit pentru a preveni problemele care au dus la prăbușirea acesteia. Ulterior, dosarul a fost trimis Senatului, care are responsabilitatea de a analiza acuzațiile și de a decide dacă șeful statului trebuie înlăturat din funcție.
Senatul a început procedura joi seară, iar Santiago Peña este așteptat să își prezinte apărarea vineri, 6 noiembrie, începând cu ora 10:00, ora locală, respectiv 15:00 în România. Președintele a anunțat că va participa și că va prezenta argumente și dovezi în apărarea sa. Pentru demitere sunt necesare cel puțin 30 de voturi din totalul celor 45 de senatori. Dacă toate etapele se desfășoară fără întârzieri, votul final ar putea avea loc în aceeași zi.
Parlamentarii care susțin continuarea procedurii consideră că demisia nu trebuie să împiedice examinarea acuzațiilor. Potrivit legislației paraguayene, un fost președinte care își încheie mandatul prin demisie poate beneficia de statutul de senator pe viață și de anumite protecții parlamentare. În schimb, demiterea prin procedura parlamentară ar împiedica obținerea acestui statut. Dacă Santiago Peña va fi înlăturat din funcție, vicepreședintele Pedro Alliana ar urma să preia conducerea țării.
Aproape trei milioane de clienți ai Ueno Bank, afectați de criza financiară
Scandalul a izbucnit după ce Banca Centrală a Paraguayului a decis intervenția asupra Ueno Bank, una dintre cele mai importante instituții financiare digitale din țară. Autoritățile au constatat că banca nu mai respecta cerințele minime de solvabilitate, capitalul disponibil ajungând sub jumătate din nivelul impus de lege. Instituția avea aproximativ 2,9 milioane de clienți și administra fonduri publice de aproape 850 de milioane de dolari. Blocarea conturilor a provocat panică în rândul populației și proteste de amploare.
Santiago Peña este acuzat de opoziție că ar fi avut legături financiare cu grupul de afaceri care controlează Ueno Bank. Președintele a deținut acțiuni în cadrul acestuia până în martie 2025, iar anchetatorii verifică acum modul în care instituția financiară a fost supravegheată și cum au fost administrate fondurile publice. Parchetul paraguayan a anunțat deschiderea unor anchete penale privind situația băncii, inclusiv acuzațiile referitoare la posibile conflicte de interese și nereguli în gestionarea banilor. Peña respinge acuzațiile de implicare în activități ilegale.
Banca Centrală a început să returneze o parte din economiile blocate
În paralel cu scandalul politic, autoritățile din Paraguay au început să ia măsuri pentru recuperarea banilor deponenților. Joi, 5 noiembrie, Banca Centrală a anunțat începerea plăților din Fondul de Garantare a Depozitelor. În prima etapă sunt vizați clienții care au economii de cel mult 10 milioane de guaraní, echivalentul a aproximativ 1.565 de dolari, nu au datorii către Ueno Bank și dețin conturi la alte instituții financiare. Aceștia își pot recupera integral sumele eligibile, urmând ca plățile pentru celelalte categorii să fie anunțate ulterior.
Criza Ueno Bank a dus și la demisia guvernatorului Băncii Centrale, Carlos Carvallo, în timp ce mai mulți reprezentanți ai conducerii băncii sunt cercetați pentru presupuse nereguli financiare. Procurorii verifică inclusiv documentele și operațiunile prin care au fost administrate fondurile instituției. În acest context, autoritățile încearcă să restabilească încrederea în sistemul bancar, în timp ce Parlamentul urmează să decidă viitorul politic al președintelui Santiago Peña.