Trump anunță că a convenit cu Netanyahu oprirea ajutorului militar, dar președintele Herzog spune că nu știa de un asemenea plan. „A căzut ca un trăsnet”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 5 nov. 2026, 23:26

Declarația lui Donald Trump privind oprirea finanțării militare americane pentru Israel până la sfârșitul anului a provocat surprindere la Tel Aviv. Președintele Isaac Herzog spune că nu știa despre un asemenea acord, iar oficialii israelieni avertizează asupra pierderilor financiare pe care le-ar putea provoca o întrerupere rapidă a sprijinului.

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