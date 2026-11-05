Trump anunță că a convenit cu Netanyahu oprirea ajutorului militar, dar președintele Herzog spune că nu știa de un asemenea plan. „A căzut ca un trăsnet”
Isaac Herzog. Foto: Profimedia
Declarația lui Donald Trump privind oprirea finanțării militare americane pentru Israel până la sfârșitul anului a provocat surprindere la Tel Aviv. Președintele Isaac Herzog spune că nu știa despre un asemenea acord, iar oficialii israelieni avertizează asupra pierderilor financiare pe care le-ar putea provoca o întrerupere rapidă a sprijinului.
Isaac Herzog, surprins de anunțul lui Trump privind ajutorul militar american pentru Israel
În timpul unei întâlniri cu reprezentanți ai partidului Yashar, desfășurată la reședința sa din Ierusalim, Isaac Herzog a vorbit despre îngrijorarea provocată de perspectiva pierderii sprijinului financiar american. Președintele israelian a subliniat că nu știa despre un plan care să prevadă oprirea ajutorului până la finalul acestui an.
Chestiunea ajutorului american mă îngrijorează profund. Profund”, a spus el.
Herzog a explicat că declarația președintelui american a venit pe neașteptate, în condițiile în care actualul memorandum de înțelegere dintre cele două țări este valabil până în 2028.
A căzut ca un trăsnet”, a continuat el.
Președintele Israelului a mai arătat că păstrarea unei relații solide cu Statele Unite trebuie să reprezinte una dintre prioritățile clasei politice israeliene. Din acest motiv, el consideră esențială formarea unui guvern care să evite organizarea unui nou scrutin.
Donald Trump susține că a convenit cu Netanyahu oprirea finanțării
Anunțul a fost făcut de Donald Trump într-un interviu telefonic acordat postului Fox News. Liderul american a afirmat că a ajuns la o înțelegere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu prin care Washingtonul nu va mai acorda ajutor financiar Israelului până la sfârșitul anului.
„În ceea ce privește finanțarea Israelului, eu și Bibi Netanyahu am ajuns la o înțelegere — oferim Israelului 4 miliarde de dolari pe an — am convenit, în urmă cu câteva luni, că vom opri acest lucru”, a declarat Trump.
Președintele american a susținut că Israelul nu mai are nevoie de sprijinul financiar al Washingtonului, întrucât economia țării a devenit suficient de puternică pentru a se descurca fără acești bani.
„Lor le convine, pentru că au devenit o țară de mare succes. Nu mai au nevoie de acest ajutor. Iar noi nu vom mai plăti nimic Israelului”, a continuat el.
Trump a insistat că oprirea finanțării ar fi rezultatul unei înțelegeri deja stabilite cu Netanyahu, nu o decizie luată unilateral de administrația americană.
„Așadar, este o cheltuială inutilă, întrucât am convenit deja că, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai oferi fonduri Israelului”, a spus Trump. „Vom ajuta Israelul dacă va fi nevoie. Ei au fost un aliat extraordinar, iar noi am fost cel mai bun dintre toți aliații lor.”
Memorandumul dintre SUA și Israel este valabil până în 2028
Declarația președintelui american este contrazisă de calendarul actualului acord privind asistența militară. Memorandumul de înțelegere încheiat pe o perioadă de zece ani prevede acordarea către Israel a 3,8 miliarde de dolari anual și expiră abia la sfârșitul anului 2028.
Statele Unite oferă Israelului mai mult ajutor militar decât oricărei alte țări. O parte importantă a acestor fonduri este însă destinată achiziționării de echipamente și armament fabricate în SUA, potrivit condițiilor memorandumului.
În plus, Benjamin Netanyahu a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea renunțării la ajutorul militar american, însă planul prezentat anterior de premier prevedea o reducere treptată, desfășurată pe parcursul unui deceniu. Varianta descrisă de Trump presupune, în schimb, oprirea rapidă a finanțării.
Președintele american a încercat să prezinte măsura drept una convenită de ambele părți și a reiterat că susține Israelul, pe care l-a descris drept un aliat de încredere. Momentul ales pentru anunț, chiar în dimineața alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, evidențiază însă sensibilitatea politică a subiectului. Ajutorul acordat Israelului a devenit tot mai nepopular în rândul ambelor partide americane.
De ce vrea Trump să oprească finanțarea Israelului
Donald Trump și-a explicat poziția invocând criticile la adresa Washingtonului pentru sumele importante alocate statului evreu. Președintele american a sugerat că nu dorește ca sprijinul financiar oferit Israelului să devină un argument folosit împotriva administrației sale.
„De ce ar trebui să suportăm atacurile unor nebuni, precum un anume El-Sayed, când ei nu au nevoie de acest ajutor?”, a declarat Trump pentru Fox News.
Liderul de la Casa Albă a susținut că nivelul finanțării oferite Israelului generează comparații cu sprijinul acordat altor state și întrebări privind distribuirea banilor americani.
„Este un argument defavorabil. Căci atunci s-ar putea întreba: «De ce nu oferim tuturor câte 4 miliarde de dolari?». Israelul este partenerul nostru principal. Le oferim mai mult decât oricui altcuiva”, a continuat el.
Trump a revenit asupra ideii că Israelul nu ar mai avea nevoie de asistență și a afirmat că Netanyahu a fost cel care a adus în discuție renunțarea la finanțare. Președintele american a precizat însă că, dacă statul evreu ar fi avut în continuare nevoie de bani, ar fi susținut menținerea ajutorului.
„Dacă ar fi avut nevoie, aș fi spus să continuăm. Dar am ajuns la o înțelegere în această privință”, a spus Trump.
El a susținut că propunerea premierului israelian a avut legătură și cu reacțiile negative provocate în SUA de finanțarea acordată Israelului.
„Și, ca să fiu sincer, [Netanyahu] a adus vorba despre asta. A spus: «Cred că ar fi oportun să nu mai primim ajutor». Deoarece înțelege că acesta este unul dintre punctele controversate”, a afirmat Trump.
În același timp, președintele american a ținut să sublinieze că relația dintre cele două state rămâne una importantă pentru Washington.
„Israelul a fost un aliat extraordinar – mult mai de încredere decât majoritatea celorlalți”, a subliniat Trump.
Oficialii israelieni avertizează asupra unei pierderi de 8 miliarde de dolari
Surpriza provocată de anunț nu s-a limitat la președintele Isaac Herzog. Oficialii Ministerului de Finanțe au declarat că nu au fost informați oficial despre o decizie privind oprirea ajutorului militar american până la sfârșitul anului, potrivit presei israeliene .
Un reprezentant al ministerului, citat de publicația Walla, a explicat că instituția știa despre intenția de a renunța la sprijinul american, însă nu se aștepta ca măsura să fie aplicată atât de repede.
„Nu a fost transmis niciun document oficial din partea Biroului Prim-ministrului cu privire la încetarea ajutorului”, a declarat oficialul. „Ministerul era la curent cu intenția de a pune capăt acestui sprijin, dar a fost surprins de intenția ca acest lucru să se întâmple imediat.”
Publicația Ynet a relatat, la rândul său, declarațiile unui înalt oficial israelian din domeniul financiar, care a atras atenția asupra efectelor pe care întreruperea finanțării le-ar putea avea asupra economiei.
„Renunțarea la ajutorul pe doi ani înseamnă o pierdere de 8 miliarde de dolari. De unde vom lua acești bani? Este clar — din taxele cetățenilor.”
Nici reprezentanții Ministerului Apărării și nici cei din armată nu ar fi fost pregătiți pentru anunțul făcut de președintele american. Un înalt oficial din domeniul apărării a declarat pentru postul public de televiziune Kan că vestea a venit pe neașteptate.
„Nu ne așteptam la acest anunț, cu siguranță nu astăzi”, a declarat acesta.
Același oficial a precizat că există discuții în desfășurare cu partea americană, însă implicațiile unei eventuale opriri a ajutorului nu au fost încă analizate în detaliu de specialiștii israelieni.
„Există un dialog în desfășurare cu partea americană și putem spune că am fost surprinși. Vom analiza implicațiile acestei decizii, care nu a ajuns încă la nivelul specialiștilor din domeniu”, a precizat oficialul, citat de sursa menționată.
Biroul premierului Benjamin Netanyahu urma să ofere un punct de vedere cu privire la declarațiile lui Donald Trump.
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