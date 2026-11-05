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Analiză Ana Maria Păcuraru: Marco Rubio ar putea părăsi administrația Trump după alegerile din SUA. Se pregătește pentru cursa prezidențială din 2028

Ana Maria Păcuraru / Sursa foto - Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru / Sursa foto - Realitatea PLUS

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 nov. 2026, 22:03

Secretarul de stat american Marco Rubio s-ar putea retrage din administrația președintelui Donald Trump pentru a-și pregăti o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, potrivit unei investigații publicate de cotidianul britanic The Independent. Informația a fost respinsă categoric atât de Casa Albă, cât și de Departamentul de Stat, care susțin că oficialul își continuă activitatea în cadrul guvernului.

Relatarea apare într-un moment dificil pentru republicani, după ce democrații au obținut victorii importante la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial și au preluat controlul ambelor camere ale Congresului. Potrivit surselor citate de publicația britanică, schimbarea raportului de forțe de la Washington ar putea accelera plecările unor membri ai administrației.

Marco Rubio, pe lista oficialilor care ar putea demisiona

Articolul publicat de The Independent, semnat de David Maddox și Andrew Feinberg, se bazează pe informații furnizate de surse republicane din Statele Unite și de oficiali britanici de rang înalt. Jurnalista Realitatea PLUS - Ana Maria Păcuraru a analizat întreaga situație.

Secretarul de stat american Marco Rubio s-ar pregăti să părăsească administrația Trump pentru a candida la președinție în 2028, potrivit unei dezvăluiri a publicației britanice The Independent. Informația apare la două zile după alegerile de la mijlocul mandatului, în care republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului. Casa Albă și Departamentul de Stat au respins categoric relatarea.

Ce spun sursele

Articolul, semnat de David Maddox și Andrew Feinberg, citează surse republicane din SUA și oficiali de rang înalt din guvernul britanic. Potrivit acestora, Rubio, care cumulează funcțiile de secretar de stat și consilier pentru securitate națională, ar putea renunța la ambele posturi. Sursele vorbeau despre o posibilă plecare încă dinaintea alegerilor, iar rezultatul le-a întărit convingerea. Un apropiat al lui Rubio susține că acesta nu poate face campanie cât timp rămâne în guvern, iar legătura cu administrația i-ar afecta oricum șansele. Aceeași sursă îl consideră favorit la nominalizarea republicană, înaintea vicepreședintelui J.D. Vance. O sursă din guvernul britanic spune că Londra așteaptă să vadă ce va face Rubio după alegeri și nucrede că acesta va rămâne în funcție.

Un element central este războiul cu Iranul. Un insider din Washington spune că Rubio trebuie să se „distanțeze de războiul cu Iranul și să-l pună în cârca lui Trump”. Atât la Londra, cât și printre republicani, s-a observat că Rubio a avut un rol mai discret în dosarul iranian, deși conduce politica externă americană. Potrivit publicației, Rubio nu ar fi singurul: până la cinci membri ai cabinetului s-ar pregăti de plecare. O sursă republicană invocă perspectiva unor tentative de destituire, odată ce democrații vor controla Congresul.

Contextul: o înfrângere istorică pentru republicani

Democrații au câștigat marți atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, într-un rezultat văzut ca o respingere a președintelui Trump. Au smuls cel puțin șapte locuri de senator deținute de republicani, inclusiv în Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina de Nord și Carolina de Sud. Potrivit CBS News, popularitatea lui Trump era de 38% în momentul votului, iar 89% dintre alegători au spus că prețurile au cântărit mult în decizia lor.

A doua zi, vicepreședintele J.D. Vance a pus înfrângerea pe seama războiului cu Iranul. Din ianuarie, cu majoritate în ambele camere, democrații vor putea cita martori și deschide anchete în comisiile Congresului.

a declarat Ana Maria Păcuraru.

Marco Rubio și-a mai încercat șansa la nominalizarea republicană

Marco Rubio este fost senator de Florida și a participat la competiția internă a republicanilor pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2016. Atunci, acesta a fost unul dintre adversarii politici ai lui Donald Trump.

Ulterior, relația dintre cei doi s-a schimbat, iar Rubio a ajuns să ocupe unele dintre cele mai importante poziții din administrația americană. El conduce Departamentul de Stat și îndeplinește, în același timp, atribuțiile de consilier pentru securitate națională.

În septembrie, întrebat despre o eventuală candidatură în 2028, Rubio a declarat că nu are un asemenea plan în acest moment și că prioritatea sa este activitatea guvernamentală. Oficialul a lăsat, de asemenea, să se înțeleagă că nu ar intra în cursă dacă J.D. Vance ar decide să candideze.

Cursa pentru 2028 Rubio, fost senator de Florida, a candidat la nominalizarea republicană în 2016, când s-a confruntat dur cu Trump. Între timp a devenit unul dintre cei mai puternici oameni din administrație: este singurul, după Henry Kissinger, care cumulează funcțiile de secretar de stat și consilier pentru securitate națională. În septembrie, Rubio a declarat că nu are planuri pentru 2028 în acest moment și că este concentrat pe funcțiile sale. A lăsat de înțeles și că nu va intra în cursă dacă Vance candidează. Nu toate sursele citate de The Independent cred într-o plecare iminentă. Un oficial din administrație spune că Rubio nu a dat niciun semn că ar vrea să plece, deși situația s-ar putea schimba. Un strateg politic din Florida crede că Rubio ar putea rămâne dacă ar avea ocazia să supravegheze căderea regimului comunist din Cuba. O altă sursă apropiată de Casa Albă sugerează că ar putea rămâne tocmai pentru a da un semnal de stabilitate.

Casa Albă și Departamentul de Stat dezmint

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a acuzat publicația britanică că promovează „teorii ale conspirației false și fără temei”. El a spus că președintele are o echipă unită, concentrată pe agenda America First. Ingle i-a numit pe jurnaliștii publicației „glue-sniffing hacks”, adică scribi care trag aracet pe nas. Departamentul de Stat a respins și el informațiile. Edgar Vasquez, secretar asistent adjunct pentru presă, a numit articolul „fake news” și a spus că Rubio este concentrat pe agenda președintelui Trump.

a anunțat Ana Maria Păcuraru
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