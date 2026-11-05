Analiză Ana Maria Păcuraru: Marco Rubio ar putea părăsi administrația Trump după alegerile din SUA. Se pregătește pentru cursa prezidențială din 2028

„Secretarul de stat american Marco Rubio s-ar pregăti să părăsească administrația Trump pentru a candida la președinție în 2028, potrivit unei dezvăluiri a publicației britanice The Independent. Informația apare la două zile după alegerile de la mijlocul mandatului, în care republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului. Casa Albă și Departamentul de Stat au respins categoric relatarea.
Ce spun sursele
Articolul, semnat de David Maddox și Andrew Feinberg, citează surse republicane din SUA și oficiali de rang înalt din guvernul britanic. Potrivit acestora, Rubio, care cumulează funcțiile de secretar de stat și consilier pentru securitate națională, ar putea renunța la ambele posturi. Sursele vorbeau despre o posibilă plecare încă dinaintea alegerilor, iar rezultatul le-a întărit convingerea. Un apropiat al lui Rubio susține că acesta nu poate face campanie cât timp rămâne în guvern, iar legătura cu administrația i-ar afecta oricum șansele. Aceeași sursă îl consideră favorit la nominalizarea republicană, înaintea vicepreședintelui J.D. Vance. O sursă din guvernul britanic spune că Londra așteaptă să vadă ce va face Rubio după alegeri și nucrede că acesta va rămâne în funcție.
Un element central este războiul cu Iranul. Un insider din Washington spune că Rubio trebuie să se „distanțeze de războiul cu Iranul și să-l pună în cârca lui Trump”. Atât la Londra, cât și printre republicani, s-a observat că Rubio a avut un rol mai discret în dosarul iranian, deși conduce politica externă americană. Potrivit publicației, Rubio nu ar fi singurul: până la cinci membri ai cabinetului s-ar pregăti de plecare. O sursă republicană invocă perspectiva unor tentative de destituire, odată ce democrații vor controla Congresul.
Contextul: o înfrângere istorică pentru republicani
Democrații au câștigat marți atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul, într-un rezultat văzut ca o respingere a președintelui Trump. Au smuls cel puțin șapte locuri de senator deținute de republicani, inclusiv în Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina de Nord și Carolina de Sud. Potrivit CBS News, popularitatea lui Trump era de 38% în momentul votului, iar 89% dintre alegători au spus că prețurile au cântărit mult în decizia lor.
A doua zi, vicepreședintele J.D. Vance a pus înfrângerea pe seama războiului cu Iranul. Din ianuarie, cu majoritate în ambele camere, democrații vor putea cita martori și deschide anchete în comisiile Congresului.”