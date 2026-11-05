Analiză Ana Maria Păcuraru: Marco Rubio ar putea părăsi administrația Trump după alegerile din SUA. Se pregătește pentru cursa prezidențială din 2028

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 nov. 2026, 22:03

Secretarul de stat american Marco Rubio s-ar putea retrage din administrația președintelui Donald Trump pentru a-și pregăti o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, potrivit unei investigații publicate de cotidianul britanic The Independent. Informația a fost respinsă categoric atât de Casa Albă, cât și de Departamentul de Stat, care susțin că oficialul își continuă activitatea în cadrul guvernului.

Distribuie articolul