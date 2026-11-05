Ironia sorții! A dansat pe „Stayin’ Alive” la propria aniversare, apoi a murit. Avea 97 de ani | VIDEO

A ales hitul „Stayin’ Alive” pentru dansul aniversar, dar viața a avut alte planuri. Un american care tocmai împlinise 97 de ani a murit la propria petrecere, la doar câteva momente după ce s-a zbănțuit pe melodia celebră a formației Bee Gees.
Vito avea 97 de ani, energie cât pentru trei generații și un simț al distracției care i-ar fi făcut invidioși pe mulți tineri. La petrecerea organizată cu ocazia aniversării sale, în Los Angeles, bătrânul a ales să danseze pe celebra piesă „Stayin’ Alive” a trupei Bee Gees. Ironia? La câteva momente după ce invitații i-au cântat „La mulți ani”, petrecerea s-a transformat într-o despărțire neașteptată.
Povestea lui Vito a devenit virală după ce Eden Malinoff, vecina sa în vârstă de 24 de ani, a publicat pe TikTok imagini de la aniversarea organizată săptămâna trecută. Petrecerea a avut tematică de Halloween, iar sărbătoritul nu s-a mulțumit să stea cuminte pe un scaun și să primească felicitări. A bătut din palme, s-a legănat pe ritmurile muzicii și a demonstrat că buletinul nu este neapărat cel mai bun indicator al chefului de viață.
Îmbrăcat elegant, într-o cămașă neagră și pantaloni de ocazie, Vito părea să se simtă în elementul său. Pe fundal răsuna „Stayin’ Alive”, un titlu care, privit retrospectiv, a căpătat o ironie pe care nimeni nu și-ar fi dorit-o.
Secretul longevității lui Vito: fără alcool ieftin!
Eden Malinoff, care conduce afacerea de prăjituri și fursecuri „Baked”, a povestit că vecinul său era un personaj îndrăgit în grupul de prieteni, deși diferența de vârstă dintre el și ceilalți era considerabilă.
Pentru aniversare, tânăra i-a pregătit un tort special cu ciocolată și vin roșu. Curioasă să afle secretul celor 97 de ani, l-a întrebat pe Vito ce l-a ajutat să ajungă la o asemenea vârstă.
Răspunsul bătrânului a fost pe măsura personajului: să nu bei niciodată băuturi alcoolice ieftine! Un sfat de viață livrat fără studii medicale, dar cu o doză serioasă de umor.
Malinoff spune că Vito era atât de plin de energie încât ea, la numai 24 de ani, abia putea să țină pasul cu el.
„Dacă am învățat un lucru de la Vito, acela este să nu lași niciodată vârsta să-ți stea în cale”, a povestit tânăra.
Ultimul dans al lui Vito: petrecerea s-a transformat într-o tragedie
Din păcate, aniversarea nu s-a încheiat cu fotografii de grup și promisiuni pentru petrecerea de 98 de ani. La scurt timp după ce invitații i-au cântat „La mulți ani”, Vito a murit brusc.
Vecina sa a descris finalul serii drept unul dramatic, dar a mărturisit că bătrânul și-a petrecut ultimele clipe înconjurat de oamenii pe care îi iubea și de muzica preferată.
„Acest bărbat și-a trăit viața la maximum, până în ultimele sale clipe, în sensul cel mai literal. La 24 de ani, nu puteam ține pasul cu el; era sufletul petrecerii”, a spus Eden Malinoff.
Tânăra a adăugat că, dacă Vito ar fi putut alege cum să-și încheie viața, probabil ar fi ales exact acel moment: alături de prieteni, cu muzică și voie bună.
Cel mai bun prieten al bărbatului a confirmat decesul și a dezvăluit că Vito avea probleme de sănătate a căror gravitate nu fusese cunoscută de cei apropiați.
„Avea niște probleme de sănătate a căror gravitate nu o cunoșteam și s-a stins din viață în liniște, însoțit de muzica lui preferată”, a transmis acesta.
Povestea a strâns 9,5 milioane de vizualizări pe TikTok. Iar Vito a rămas în memoria celor care l-au cunoscut drept un om care, la 97 de ani, nu avea nevoie de prea multe motive pentru a da muzica mai tare și a intra în ringul de dans.
Poate că „Stayin’ Alive” nu a fost tocmai cea mai inspirată alegere de pe playlist, privind lucrurile de după, dar Vito a demonstrat ceva ce mulți uită: nu contează doar câți ani ai, ci și cât chef ai să-i trăiești.