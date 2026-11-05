Ironia sorții! A dansat pe „Stayin’ Alive” la propria aniversare, apoi a murit. Avea 97 de ani | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 20:39

A ales hitul „Stayin’ Alive” pentru dansul aniversar, dar viața a avut alte planuri. Un american care tocmai împlinise 97 de ani a murit la propria petrecere, la doar câteva momente după ce s-a zbănțuit pe melodia celebră a formației Bee Gees.

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