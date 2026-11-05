„Războiul care vine prin e-mail”. Ana Maria Păcuraru avertizează asupra amenințărilor false cu bombă care vizează aeroporturile europene

„Un analist FIMI nu se întreabă întâi cine sunt acești oameni, ci ce funcție are persona.
Poate fi un grup marginal real. Poate fi o identitate inventată, pe o infrastructură împrumutată sau compromisă. Ambele variante produc același efect: atribuirea se tulbură, iar dezbaterea publică se mută de la „cine ne atacă” la un subiect de război cultural. Exploatarea temelor care divid societatea este una dintre cele mai documentate tehnici ale operațiunilor de influență rusești.
Aici presa are o responsabilitate directă. A repeta sloganurile personei înseamnă a-i asigura gratuit distribuția. Literatura de specialitate numește alternativa „amplificare strategică”: relatăm faptele, explicăm tehnica, dar nu transformăm manifestul în titlu.
Hacking de percepție
Ținta reală nu sunt avioanele, ci percepția. Fiecare alarmă falsă produce trei efecte, toate informaționale.
Primul este recunoașterea. Doctrina rusă are un nume vechi pentru asta: controlul reflexiv, adică provocarea adversarului să ia decizii previzibile. Fiecare reacție arată cât durează până decolează avioanele de luptă, unde sunt deviate cursele, cine decide și cum comunică autoritățile. Analiștii de securitate aviatică avertizează deja că amenințările pot servi la observarea reacțiilor.
Al doilea este oboseala. După zeci de alarme false, tentația de a reacționa mai relaxat devine inevitabilă. Exact atunci are cele mai mari șanse să treacă o amenințare reală.
Al treilea este ceea ce specialiștii în securitate informațională numesc „hacking de percepție”. Operațiunea nu trebuie să fie mare, trebuie doar să pară omniprezentă.
Pasagerul ținut o oră pe pistă nu află cine l-a vizat. Află doar că Europa nu îl poate proteja.
Mesajul acesta lovește un punct sensibil al României. Cercetarea pe care am făcut-o împreună cu colegi de la Universitatea din București arată că, la noi, credința în conspirații urmărește mai degrabă felul în care oamenii judecă Europa decât felul în care judecă România. O operațiune care face Europa să pară neputincioasă nu are nevoie de o bombă.
Are nevoie doar de un public care ajunge la concluzia greșită.
Narațiunile care vor urma
Răspunsul eficient la FIMI nu este demontarea după fapt, ci anticiparea. Pe baza tiparelor din crizele anterioare, ne putem aștepta ca în spațiul românesc să circule:
„Ni se întâmplă pentru că sprijinim Ucraina.” Victima devine vinovată, iar presiunea externă devine argument pentru retragere.
„E o înscenare a autorităților.” Pretext pentru supraveghere și control, varianta conspiraționistă clasică a oricărei crize de securitate.
„Bruxelles-ul e incompetent.” Alarma falsă devine dovada că Uniunea nu își poate apăra cetățenii.
Războiul cultural. Persona „antifeministă” oferă un subiect de polarizare gata făcut, care acoperă complet întrebarea despre cine se află în spate.
Fiecare dintre ele poate fi demontată acum, înainte să prindă, prin comunicare clară despre tehnică, nu doar despre incident.
Ce avem de făcut
1. Fiecare val, tratat ca incident FIMI, nu doar ca incident de securitate. Pirotehniștii verifică avionul. Cineva trebuie să verifice și spațiul informațional: cine amplifică, ce narațiuni apar, în ce limbi și pe ce rețele.
2. Un limbaj comun și date în timp real. UE are deja un Sistem de Alertă Rapidă pentru dezinformare și o taxonomie comună a tacticilor, DISARM. Ele trebuie conectate la autoritățile de aviație, ca e-mailurile primite simultan în zece țări să fie corelate în minute, nu în zile.
3. Atribuire construită, nu așteptată. Comportamentul se documentează de la primul incident. Cooperarea cu furnizorii de e-mail și cu partenerii americani poate identifica infrastructura. Iar UE are din 2024 un regim de sancțiuni dedicat activităților destabilizatoare ale Rusiei. Costul trebuie mutat înapoi la atacator.
4. Un protocol pentru redacții. Faptele, da. Sloganurile personei, nu. Fiecare relatare explică tehnica, nu doar incidentul.
5. Viteză în comunicarea publică din România. SRI și-a făcut treaba joi, pe pistă. Aceeași viteză e necesară în spațiul public: explicarea tehnicii înainte ca narațiunile de mai sus să ocupe terenul.
Reziliența ca răspuns
Reziliența la FIMI nu înseamnă să nu fii atacat. Înseamnă ca atacul să nu producă efectul urmărit. Atacatorul câștigă în două situații: dacă intrăm în panică sau dacă ne obișnuim.
Răspunsul corect stă între ele: seriozitate fără isterie, vigilență fără resemnare.
Joi dimineață, la Otopeni, partea de securitate a funcționat. Întrebarea este dacă vafuncționa și partea informațională. Pentru că bomba nu a existat niciodată. Mesajul, da.”