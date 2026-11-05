Ana Maria Păcuraru: Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un musulman va intra în Senatul american

Abdul El-Sayed are 42 de ani, este fiul unor imigranți egipteni, medic de formare și fost oficial în sănătatea publică. A câștigat într-unul dintre statele decisive ale Americii, un stat pe care Trump îl luase acum doi ani.
Cel mai viral mesaj de felicitare a venit de la Ilhan Omar, una dintre cele mai cunoscute voci ale aripii progresiste a democraților și o critică dură a Israelului: „Ai transformat «inshallah» în «alhamdulillah»”, adică din „dacă va vrea Dumnezeu” în „slavă lui Dumnezeu”. Potrivit ei, în noul Congres vor fi opt parlamentari musulmani.
Dincolo de simbol, victoria are o miză politică clară. El-Sayed a fost susținut de liderii stângii democrate. A promis sănătate universală și taxe mai mari pentru miliardari. A numit genocid acțiunile Israelului în războiul cu Hamas și a cerut oprirea vânzărilor de arme. A câștigat după o campanie extrem de dură: Trump l-a numit „terorist violent”, iar fosta lui rivală din propriul partid, o susținătoare fermă a Israelului, a trecut de partea republicanului, acuzând „ura” din campania lui.
Aici, victoria lui se leagă de mesajul întregii nopți electorale. Relația cu Israelul nu mai este un subiect de consens în politica americană. La stânga, o nouă generație o pune sub semnul întrebării. La dreapta, chiar vicepreședintele recunoaște că schimbarea ei este una dintre cererile alegătorilor lui Trump care au votat de data asta cu democrații. Pentru Israel și pentru aliații Americii, aceasta poate fi cea mai profundă schimbare adusă de aceste alegeri.