Ana Maria Păcuraru: Pentru prima dată în istoria Statelor Unite, un musulman va intra în Senatul american

Publicat 5 nov. 2026, 11:27 Sursă Realitatea PLUS

Abdul El-Sayed are 42 de ani, este fiul unor imigranți egipteni, medic de formare și fost oficial în sănătatea publică. A câștigat într-unul dintre statele decisive ale Americii, un stat pe care Trump îl luase acum doi ani.

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