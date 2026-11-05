Liam Fitzgerald a murit la 29 de ani. Cauza decesului, dezvăluită după accidentul de motocicletă

Influencerul american Liam Fitzgerald, în vârstă de 29 de ani, a murit din cauza unor traumatisme provocate de impact, după accidentul de motocicletă din 30 octombrie 2026, din Florida.
Accidentul s-a produs în jurul orei 2:00 dimineața, în Miramar. Potrivit înregistrării unui apel la serviciul de urgență 911, citată de People, un martor l-a găsit pe Fitzgerald inconștient după ce motocicleta sa lovise un indicator rutier. Influencerul a fost transportat pentru îngrijiri medicale și a suferit o intervenție chirurgicală, însă medicii nu au reușit să îl salveze.
Cine a fost Liam Fitzgerald
Liam Fitzgerald locuia în Miami și avea peste un milion de urmăritori pe Instagram. Era cunoscut pentru videoclipurile și postările despre fitness, stil de viață și finanțe. Lucra ca antrenor personal și oferea sesiuni individuale de pregătire fizică.
Vestea morții sale a fost anunțată pe 31 octombrie de iubita sa, Jamie Lyn Rinaldi, printr-un mesaj publicat pe Instagram. Aceasta a spus că influencerul suferise răni grave în accident și că, în ciuda eforturilor echipelor medicale, nu a putut fi salvat.
Familia lui Fitzgerald a publicat, la rândul său, un mesaj de adio, în care l-a descris drept o persoană energică, apropiată de cei dragi și pasionată de crearea de conținut.
În același mesaj, familia a dezvăluit că tânărul s-a confruntat de-a lungul vieții cu probleme legate de consumul de alcool, dar că încerca să se schimbe și să depășească dificultățile.
Moartea lui Liam Fitzgerald a provocat numeroase reacții în comunitatea online, unde urmăritorii și alți creatori de conținut au publicat mesaje de condoleanțe.