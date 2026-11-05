Vicepremierul Bavariei, găsit mort într-un hotel din Berlin. Poliția a deschis o anchetă

Hubert Aiwanger, vicepremierul landului german Bavaria și ministru al Economiei, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Berlin, miercuri, 4 noiembrie. Politicianul avea 55 de ani și se afla în capitala Germaniei pentru a participa la un eveniment organizat de partidul său. Acesta nu a mai ajuns însă la întâlnire, după ce anunțase că nu se simte bine. Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a murit, cauza decesului fiind, deocamdată, necunoscută.
Hubert Aiwanger, găsit fără viață în camera de hotel. Ce au transmis anchetatorii
Potrivit unui comunicat transmis de Poliția din Berlin, politicianul a fost descoperit fără viață miercuri seară, într-o cameră de hotel din cartierul Berlin-Mitte. Parchetul și specialiștii din cadrul Poliției Criminale au început cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat înainte de moartea acestuia. Autoritățile încearcă să stabilească atât cauza exactă a decesului, cât și dacă există indicii că alte persoane ar fi putut avea vreo implicare. Până în acest moment, anchetatorii nu au oferit alte detalii despre circumstanțele morții.
Hubert Aiwanger se afla la Berlin pentru inaugurarea unui nou sediu al partidului Alegătorii Liberi (Freie Wähler), formațiune pe care o conducea. Politicianul ar fi trebuit să susțină un discurs în cadrul evenimentului, însă a anunțat că nu poate participa deoarece se simte rău, potrivit informațiilor publicate de presa germană. Ulterior, acesta nu a mai putut fi contactat, iar trupul său neînsuflețit a fost descoperit în hotelul în care era cazat. Nu se știe, deocamdată, dacă starea de rău acuzată anterior are legătură cu decesul, conform presei străine.
Moartea vicepremierului Bavariei a provocat reacții în Germania
Vestea morții lui Hubert Aiwanger a provocat reacții în rândul politicienilor germani. Premierul landului Bavaria, Markus Söder, alături de care Aiwanger conducea guvernul regional, a transmis un mesaj de condoleanțe și a descris dispariția acestuia drept o tragedie. Cei doi făceau parte din aceeași coaliție de guvernare, formată din Uniunea Creștin-Socială (CSU) și Alegătorii Liberi, colaborare politică începută în anul 2018. Söder a vorbit despre șocul provocat de veste și despre suferința familiei politicianului.
În urma decesului, Ministerul Economiei din Bavaria urmează să fie condus temporar de secretarul de stat Tobias Gotthardt. Acesta se afla într-o vizită oficială în Singapore și a anunțat că se întoarce de urgență în Germania. Aiwanger ocupa funcția de ministru al Economiei și vicepremier al Bavariei din 2018, fiind unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai partidului Alegătorii Liberi. Politicianul avea doi copii și locuia împreună cu partenera sa, potrivit presei germane.
Cine a fost Hubert Aiwanger, politicianul german mort la 55 de ani
Hubert Aiwanger conducea filiala din Bavaria a partidului Alegătorii Liberi încă din 2006. Doi ani mai târziu, formațiunea a intrat în Parlamentul regional, iar în 2018 a devenit partener de guvernare al Uniunii Creștin-Sociale. Aiwanger a ocupat de atunci funcțiile de vicepremier și ministru al Economiei, Dezvoltării Regionale și Energiei. Deși partidul său a avut o prezență importantă în politica bavareză, acesta nu a reușit să obțină suficiente voturi pentru a intra în Parlamentul federal al Germaniei.
În 2023, politicianul a fost implicat într-un scandal legat de un pamflet antisemit, despre care presa germană a relatat că ar fi circulat în perioada în care acesta era elev. Aiwanger a negat că ar fi redactat documentul, dar a recunoscut că avusese unul sau mai multe exemplare în ghiozdan. Ulterior, și-a cerut scuze pentru incident, însă a refuzat să demisioneze. În ciuda controversei, acesta și-a păstrat funcțiile în guvernul regional al Bavariei.