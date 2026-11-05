Vicepremierul Bavariei, găsit mort într-un hotel din Berlin. Poliția a deschis o anchetă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 10:07

Hubert Aiwanger, vicepremierul landului german Bavaria și ministru al Economiei, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din Berlin, miercuri, 4 noiembrie. Politicianul avea 55 de ani și se afla în capitala Germaniei pentru a participa la un eveniment organizat de partidul său. Acesta nu a mai ajuns însă la întâlnire, după ce anunțase că nu se simte bine. Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a murit, cauza decesului fiind, deocamdată, necunoscută.

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