Doliu în lumea influencerilor! Marcel, tatăl a cinci copii, a murit la doar 32 de ani, răpus de cancer

Publicat 4 nov. 2026, 22:52 Actualizat 4 nov. 2026, 22:53

O comunitate întreagă de urmăritori este în doliu după moartea lui Marcel Johnson, un creator de conținut cunoscut pe TikTok, care s-a stins din viață la numai 32 de ani. Tatăl a cinci copii a pierdut lupta cu cancerul gastric în stadiul al patrulea, la aproximativ un an după ce a aflat diagnosticul. Soția sa, Taylor, a făcut anunțul dureros și a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața bărbatului.

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