Doliu în lumea influencerilor! Marcel, tatăl a cinci copii, a murit la doar 32 de ani, răpus de cancer

O comunitate întreagă de urmăritori este în doliu după moartea lui Marcel Johnson, un creator de conținut cunoscut pe TikTok, care s-a stins din viață la numai 32 de ani. Tatăl a cinci copii a pierdut lupta cu cancerul gastric în stadiul al patrulea, la aproximativ un an după ce a aflat diagnosticul. Soția sa, Taylor, a făcut anunțul dureros și a dezvăluit ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața bărbatului.
Ultimele cuvinte ale lui Marcel Johnson, înainte de moarte
Marcel Johnson a murit luni, 2 noiembrie, după o perioadă extrem de dificilă, marcată de dureri și tratamente medicale epuizante. Vestea dispariției sale a fost transmisă de soția lui, Taylor, printr-un mesaj publicat pe Instagram.
Femeia a povestit că ultimele momente petrecute alături de soțul său au fost copleșitoare și că acesta ajunsese într-un punct în care nu mai avea putere să continue lupta cu boala.
„La ora 16:45 am pierdut o jumătate din mine”, a scris Taylor.
Aceasta a dezvăluit că Marcel era extrem de slăbit și suferea foarte mult. În ziua de dinaintea morții, bărbatul i-ar fi spus ei și lui Dedric că era pregătit să plece.
„A luptat atât de mult, atât de mult timp. Era atât de obosit și extenuat și avea atât de multe dureri. Ieri, singurele cuvinte pe care Marcel le-a spus toată ziua au fost pentru mine și Dedric și au fost: «Sunt gata de plecare», iar asta a fost dimineața. Totuși, s-a luptat să reziste toată ziua, așa că am primit puțin mai mult timp”, a povestit soția sa.
Taylor a mărturisit că pierderea este greu de acceptat și că viața familiei nu va mai fi niciodată la fel. Cei doi aveau împreună cinci copii, care trebuie acum să se obișnuiască cu absența tatălui lor.
„Chiar nu am cuvinte acum. Simt că asta nu poate fi viața reală... Am crezut că mă voi trezi și că el va fi încă aici, lângă mine. Îl iubesc cu toată ființa mea și viața nu va mai fi niciodată la fel”, a transmis femeia.
Diagnosticul care i-a schimbat viața. Marcel Johnson a trecut prin 25 de ședințe de chimioterapie
Lupta creatorului de conținut cu boala a început în august 2025, când medicii l-au diagnosticat cu cancer la stomac în stadiul al patrulea. De atunci, Marcel și-a ținut comunitatea online la curent cu evoluția stării sale de sănătate.
Acesta a publicat în repetate rânduri imagini și înregistrări din timpul tratamentelor, inclusiv de la ședințele de chimioterapie, vorbind deschis despre încercările prin care trecea.
În total, bărbatul a urmat 25 de cure de chimioterapie. În septembrie, însă, a anunțat că nu mai poate continua tratamentul din cauza stării fizice tot mai fragile.
„Actualizare, gata cu chimioterapia, sunt prea slăbit pentru tratament”, a scris Marcel într-o postare în care apărea vizibil slăbit.
Ulterior, acesta le-a povestit urmăritorilor că opțiunile medicale deveniseră tot mai limitate și că reprezentanții serviciilor de îngrijire paliativă îl contactau în fiecare zi.
Cu toate acestea, Marcel nu renunțase complet la speranță. El își propusese să ajungă la o consultație la centrul medical City of Hope din California, dacă starea de sănătate îi permitea să călătorească.
Ultimele încercări de a găsi o soluție
Pe 14 octombrie, Marcel a publicat o înregistrare video în care apărea în timpul unei călătorii cu avionul privat către centrul medical din California. Zece zile mai târziu, a revenit cu imagini în care era transportat într-un scaun cu rotile, la ieșirea din spital, în drum spre casă.
Bărbatul a explicat atunci că primise câteva răspunsuri importante și că urma să continue îngrijirea în afara unității medicale.
„Acum ducem asta acasă și vedem cât timp putem rezista acolo”, le-a transmis el celor care îi urmăreau povestea.
Într-o înregistrare publicată luni pe Instagram, Taylor a anunțat că soțul său alesese să fie transferat într-un centru de îngrijiri paliative. Ea le-a cerut oamenilor să se roage pentru Marcel, în timp ce starea acestuia continua să se agraveze.
Ultima postare a creatorului de conținut datează din 25 octombrie. Fotografia îl înfățișa acasă, zâmbind dintr-un fotoliu, în apropierea unuia dintre fiii săi.
Moartea lui Marcel Johnson lasă în urmă o soție îndurerată și cinci copii, dar și o comunitate de urmăritori care i-a fost alături pe parcursul luptei cu boala.