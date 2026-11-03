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Doliu în sport: Jesús de Miguel a murit la 30 de ani, după o ciocnire violentă pe teren

Jesús de Miguel / Sursa foto - CD Tenerife

Jesús de Miguel / Sursa foto - CD Tenerife

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 nov. 2026, 11:46

Doliu în fotbalul spaniol, după ce Jesús de Miguel, atacantul în vârstă de 30 de ani al formației CD Tenerife, a încetat din viață în dimineața zilei de marți, 3 noiembrie 2026. Fotbalistul ajunsese la spital cu o zi înainte, în urma unui impact violent cu portarul echipei Andorra, în timpul unui meci din liga a doua spaniolă.

Vestea tragică a fost confirmată de reprezentanții clubului CD Tenerife, care au transmis un mesaj emoționant în memoria jucătorului și au anunțat că familia acestuia trece prin momente cumplite.

Jesús de Miguel a murit după accidentul de pe teren

Incidentul s-a produs luni, în partida dintre CD Tenerife și Andorra, contând pentru etapa a 12-a a Diviziei a II-a din Spania. Meciul a fost întrerupt după o ciocnire violentă între portarul formației Andorra, Jesus Owono, și atacantul Jesús de Miguel.

În urma impactului, fotbalistul a rămas întins pe gazon, iar la scurt timp și-a pierdut cunoștința. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Potrivit informațiilor apărute după incident, jucătorul ar fi suferit un stop cardiac în timpul transportului către unitatea medicală, fiind resuscitat în ambulanță.

Marți dimineață, clubul Tenerife a informat că starea neurologică a fotbalistului se deteriorase. La scurt timp, reprezentanții echipei au confirmat decesul acestuia.

Mesajul sfâșietor transmis de CD Tenerife

Anunțul morții lui Jesús de Miguel a fost făcut public de clubul la care evolua, printr-un mesaj în care reprezentanții echipei și-au exprimat durerea și solidaritatea cu familia îndoliată.

Copleșiți de durere, cu un nod în gât și neputând să credem că acest lucru este adevărat, noi, cei de la CD Tenerife, anunțăm tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00.

Nu există cuvinte de mângâiere; nu există absolut nimic care să atenueze acest sentiment copleșit de tristețe. Suntem alături de familia sa îndurerată, alături de cei dragi, alături de toată comunitatea suporterilor din Tenerife care astăzi plânge această cruntă pierdere.

Familia lui Jesús de Miguel mulțumește pentru fiecare gest de sprijin primit și solicită, din toată inima, respect maxim pentru intimitatea sa, în aceste momente teribile

a declarat Clubul de fotbal CD Tenerife.

Fotbalul spaniol, în doliu după moartea atacantului de 30 de ani

Moartea lui Jesús de Miguel a provocat o puternică emoție în comunitatea clubului CD Tenerife, dar și în rândul suporterilor care au aflat despre accidentul petrecut în timpul partidei cu Andorra.

Fotbalistul avea doar 30 de ani, iar incidentul de pe teren, urmat de evoluția dramatică a stării sale de sănătate, s-a încheiat cu o veste devastatoare pentru familie, colegi și suporteri.

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