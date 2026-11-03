Doliu în sport: Jesús de Miguel a murit la 30 de ani, după o ciocnire violentă pe teren

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 nov. 2026, 11:46

Doliu în fotbalul spaniol, după ce Jesús de Miguel, atacantul în vârstă de 30 de ani al formației CD Tenerife, a încetat din viață în dimineața zilei de marți, 3 noiembrie 2026. Fotbalistul ajunsese la spital cu o zi înainte, în urma unui impact violent cu portarul echipei Andorra, în timpul unui meci din liga a doua spaniolă.

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