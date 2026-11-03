Doliu în sport: Jesús de Miguel a murit la 30 de ani, după o ciocnire violentă pe teren

Doliu în fotbalul spaniol, după ce Jesús de Miguel, atacantul în vârstă de 30 de ani al formației CD Tenerife, a încetat din viață în dimineața zilei de marți, 3 noiembrie 2026. Fotbalistul ajunsese la spital cu o zi înainte, în urma unui impact violent cu portarul echipei Andorra, în timpul unui meci din liga a doua spaniolă.
Vestea tragică a fost confirmată de reprezentanții clubului CD Tenerife, care au transmis un mesaj emoționant în memoria jucătorului și au anunțat că familia acestuia trece prin momente cumplite.
Jesús de Miguel a murit după accidentul de pe teren
Incidentul s-a produs luni, în partida dintre CD Tenerife și Andorra, contând pentru etapa a 12-a a Diviziei a II-a din Spania. Meciul a fost întrerupt după o ciocnire violentă între portarul formației Andorra, Jesus Owono, și atacantul Jesús de Miguel.
În urma impactului, fotbalistul a rămas întins pe gazon, iar la scurt timp și-a pierdut cunoștința. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
Potrivit informațiilor apărute după incident, jucătorul ar fi suferit un stop cardiac în timpul transportului către unitatea medicală, fiind resuscitat în ambulanță.
Marți dimineață, clubul Tenerife a informat că starea neurologică a fotbalistului se deteriorase. La scurt timp, reprezentanții echipei au confirmat decesul acestuia.
Mesajul sfâșietor transmis de CD Tenerife
Anunțul morții lui Jesús de Miguel a fost făcut public de clubul la care evolua, printr-un mesaj în care reprezentanții echipei și-au exprimat durerea și solidaritatea cu familia îndoliată.
Fotbalul spaniol, în doliu după moartea atacantului de 30 de ani
Moartea lui Jesús de Miguel a provocat o puternică emoție în comunitatea clubului CD Tenerife, dar și în rândul suporterilor care au aflat despre accidentul petrecut în timpul partidei cu Andorra.
Fotbalistul avea doar 30 de ani, iar incidentul de pe teren, urmat de evoluția dramatică a stării sale de sănătate, s-a încheiat cu o veste devastatoare pentru familie, colegi și suporteri.