Trupul neînsuflețit al lui Viorel Păunescu, depus la biserică. Ultim omagiu pentru fostul președinte de la Steaua

Trupul neînsuflețit al lui Viorel Păunescu a fost depus in urmă cu cateva momente la Biserica Sfântul Elefterie Vechi, pentru cei care vor să vină să îi aducă un ultim omagiu. Slujba de înmormântare va avea loc marți la ora 13.00 la biserică și la ora 14.30 la Capela Cimitirului Bellu. Viorel Păunescu s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Fostul președinte de la Steaua suferea de o boală gravă și a fost internat la Spitalul Colentina în ultimele sale zile de viață.
Fostul președintele al Stelei a murit la 91 de ani
Trupul neînsuflețit al lui Viorel Păunescu a ajuns la capelă, pentru rudele și apropiații care vor să-și ia rămas bun.
Viorel Păunescu a încetat din viață la venerabila vârstă de 91 de ani. În ultima perioadă s-a confruntat cu o grea suferință provocată de boală. Avea și Alzheimer și din acest motiv dispăruse din spațiul public de mai mulți ani, timp în care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.
Aparițiile sale publice au fost din ce în ce mai rare, ultima oară când a fost văzut, acesta era vizibil afectat de boală și bătrânețe și se deplasa doar cu ajutor. Boala s-ar fi agravat și mai mult începând cu anul 2021, când și-a condus soția pe ultimul drum. De-a lungul timpului, soția milionarului a fost o prezenţă discretă în spațiul public şi un real sprijin moral pentru familia sa.
Un nume important în sportul și turismul românesc, Viorel Păunescu a fost implicat în preluarea activității echipei de fotbal Steaua București în anul 1998 și a contribuit la dezvoltarea, alături de familia sa, a unui important grup de afaceri hoteliere. Fost sportiv de performanță, Păunescu și-a construit cariera în turism încă din perioada comunistă, administrând hoteluri, restaurante și localuri de divertisment, dar și implicându-se în fotbal.
După 1969, Păunescu a început să se remarce în industria divertismentului de pe litoral, numele său fiind legat de celebrul bar Melody din Mamaia, unul dintre cele mai populare localuri ale perioadei comuniste. Frecventat inclusiv de turiști străini, clubul găzduia petreceri și spectacole de cabaret.
Vestea morții sale a provocat tristețe în lumea sportului. Nume mari au postat mesaje de adio pe pagina de Facebook.