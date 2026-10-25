Trupul neînsuflețit al lui Viorel Păunescu, depus la biserică. Ultim omagiu pentru fostul președinte de la Steaua

Publicat 25 oct. 2026, 18:08 Actualizat 25 oct. 2026, 18:09 Sursă Realitatea PLUS

Trupul neînsuflețit al lui Viorel Păunescu a fost depus in urmă cu cateva momente la Biserica Sfântul Elefterie Vechi, pentru cei care vor să vină să îi aducă un ultim omagiu. Slujba de înmormântare va avea loc marți la ora 13.00 la biserică și la ora 14.30 la Capela Cimitirului Bellu. Viorel Păunescu s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Fostul președinte de la Steaua suferea de o boală gravă și a fost internat la Spitalul Colentina în ultimele sale zile de viață.

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