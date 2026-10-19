Primăria Capitalei vrea să cheltuiască 1,3 milioane de euro pentru înlocuirea cubului Arenei Naționale

Primăria Municipiului București a lansat o licitație pentru achiziționarea și montarea unui nou sistem de afișaj electronic pe Arena Națională. Contractul are o valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro, și vizează înlocuirea ecranelor LED ale videocubului suspendat deasupra terenului. Investiția este inclusă în pregătirile pentru finala Europa League din 2028, care urmează să fie găzduită de stadionul din Capitală.
Cât costă noul cub de pe Arena Națională
Potrivit informațiilor publicate despre procedura de achiziție, contractul vizează furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a unor noi ecrane LED, precum și instalarea unei platforme pentru gestionarea conținutului afișat pe tabela electronică.
Valoarea estimată a contractului este de 6.673.350,32 lei. Firmele interesate pot depune ofertele până la 23 noiembrie 2026, la ora 15:00, conform datelor prezentate în presa sportivă.
Lucrările de montare ar urma să dureze aproximativ 120 de zile. Calendarul intervențiilor va trebui corelat cu evenimentele programate pe stadion, astfel încât activitatea Arenei Naționale să fie afectată cât mai puțin.
Ce dimensiuni va avea sistemul de afișaj
Videocubul este format din patru laturi, fiecare având câte un ecran. Potrivit informațiilor publicate despre proiect, două dintre laturi au dimensiunile de 15,32 metri pe 12,76 metri, iar celelalte două măsoară 13,42 metri pe 10,86 metri.
Ecranele LED propriu-zise vor avea dimensiunile de aproximativ 8,3 metri pe 6,08 metri pentru fiecare latură, iar suprafața totală minimă a ecranelor va depăși 200 de metri pătrați.
Proiectul include și ecrane LED suplimentare, dispuse circular în partea inferioară a structurii existente, pentru a extinde zona în care poate fi afișat conținutul video.
Problemele cubului au continuat și după reparații
Necesitatea înlocuirii sistemului a devenit evidentă după ce tabela a continuat să prezinte defecțiuni în timpul unor evenimente sportive. La începutul lunii septembrie, Primăria Capitalei anunțase că videocubul fusese reparat, însă problemele au reapărut.
Defecțiunile au atras atenția și în timpul unor momente de reculegere, când pe ecrane au fost afișate imagini ale unor personalități din fotbal. Problemele de afișare au readus în discuție starea echipamentelor și modul în care este întreținut stadionul.
Arena Națională, pregătită pentru finala Europa League din 2028
Înlocuirea videocubului face parte dintr-un program mai amplu de intervenții la Arena Națională, în perspectiva finalei Europa League din 2028. Pe lângă sistemul de afișaj, sunt avute în vedere lucrări de reabilitare și modernizare a stadionului, inclusiv intervenții la structură, acoperiș și alte facilități tehnice.