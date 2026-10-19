Primăria Capitalei vrea să cheltuiască 1,3 milioane de euro pentru înlocuirea cubului Arenei Naționale

Publicat 19 oct. 2026, 09:33 Actualizat 19 oct. 2026, 09:56

Primăria Municipiului București a lansat o licitație pentru achiziționarea și montarea unui nou sistem de afișaj electronic pe Arena Națională. Contractul are o valoare de aproximativ 1,3 milioane de euro, și vizează înlocuirea ecranelor LED ale videocubului suspendat deasupra terenului. Investiția este inclusă în pregătirile pentru finala Europa League din 2028, care urmează să fie găzduită de stadionul din Capitală.

Distribuie articolul