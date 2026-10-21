Un culturist de 33 de ani, din Anglia, a murit în timpul unei competiții, cu o zi înainte să împlinească 34 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 oct. 2026, 21:12

Lumea culturismului este în doliu după moartea sportivului britanic Mateusz Chmura, care s-a prăbușit pe scenă în timpul unei competiții desfășurate la Telford International Centre, în Anglia. Bărbatul avea 33 de ani și urma să împlinească 34 de ani a doua zi. Medicii au intervenit de urgență și l-au transportat la spital, însă nu au reușit să-i salveze viața. Cauzele decesului nu au fost făcute publice.

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