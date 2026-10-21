Un culturist de 33 de ani, din Anglia, a murit în timpul unei competiții, cu o zi înainte să împlinească 34 de ani

Lumea culturismului este în doliu după moartea sportivului britanic Mateusz Chmura, care s-a prăbușit pe scenă în timpul unei competiții desfășurate la Telford International Centre, în Anglia. Bărbatul avea 33 de ani și urma să împlinească 34 de ani a doua zi. Medicii au intervenit de urgență și l-au transportat la spital, însă nu au reușit să-i salveze viața. Cauzele decesului nu au fost făcute publice.
Mateusz Chmura s-a prăbușit pe scenă în timpul competiției
Tragedia s-a produs duminică, în timpul unei competiții de culturism clasic organizate la Telford International Centre, în apropiere de Birmingham, în vestul Angliei, arată RMC Sport.
Mateusz Chmura, sportiv originar din Wakefield, participa la cea de-a doua competiție a sa. Cu aproximativ două săptămâni înainte, acesta obținuse locul al doilea la un alt concurs, iar apariția sa de la Telford trebuia să marcheze o nouă etapă în parcursul său sportiv.
Potrivit informațiilor transmise de Federația Britanică de Culturism (PCA), citate de RMC Sport, culturistul s-a prăbușit în timp ce se afla pe scenă, în fața publicului.
Echipele medicale au intervenit imediat. Sportivul a primit îngrijiri la fața locului din partea personalului de prim ajutor, a paramedicilor și a echipei elicopterului medical din regiunea Midlands.
În ciuda eforturilor depuse de salvatori, bărbatul a murit după ce a fost transportat la spital. Deocamdată, circumstanțele exacte ale decesului nu sunt cunoscute.
Sportivul urma să împlinească 34 de ani
Moartea lui Mateusz Chmura este cu atât mai dureroasă pentru familie și apropiați cu cât tragedia s-a produs cu doar o zi înainte de aniversarea sa.
Culturistul avea 33 de ani și se afla la începutul unui nou capitol al vieții sale. Cu numai două luni înainte de tragedie, acesta se căsătorise, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.
Vestea dispariției sale a provocat emoție în comunitatea celor pasionați de culturism, în timp ce apropiații se confruntă cu pierderea neașteptată.
Soția culturistului, avertisment privind o strângere de fonduri online
După moartea sportivului, soția sa a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care s-a delimitat de o campanie de strângere de fonduri apărută pe internet.
Femeia a precizat că nu a autorizat nicio persoană să colecteze bani în numele ei sau al familiei și le-a cerut oamenilor să fie atenți înainte de a contribui financiar.
Aceasta a explicat că nu dorește ca cineva să își piardă banii câștigați prin muncă încercând să ajute familia într-un moment atât de dificil.
În mesajul său, soția lui Mateusz Chmura a vorbit și despre suferința prin care trece, mărturisind că, în acele momente, nu găsește cuvintele și puterea necesare pentru a oferi mai multe detalii.
Cauza morții nu a fost făcută publică
Deși intervenția echipelor medicale a fost una promptă, viața sportivului nu a mai putut fi salvată. Până la apariția unor informații oficiale suplimentare, nu se știe ce a provocat prăbușirea sa în timpul competiției.
Autoritățile nu au comunicat public cauza exactă a decesului, astfel că orice explicație privind împrejurările medicale ale tragediei ar fi, în acest moment, speculativă.