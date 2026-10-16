Doliu în fotbalul european: un antrenor celebru a murit. A condus Danemarca spre sferturile Cupei Mondiale din 1998

Fotbalul european a pierdut unul dintre antrenorii care au contribuit la scrierea unei pagini importante din istoria naționalei Danemarcei. Bo Johansson, fostul selecționer al danezilor, a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit informațiilor transmise de postul danez de televiziune TV2. Tehnicianul suedez a rămas în memoria suporterilor pentru parcursul echipei la Campionatul Mondial din 1998, când Danemarca a ajuns până în sferturile de finală, unde a fost învinsă de Brazilia.
Bo Johansson, antrenorul care a dus Danemarca în sferturile CM 1998
Bo Johansson a condus echipa națională a Danemarcei în perioada 1996-2000, una dintre cele mai importante etape ale carierei sale. Sub conducerea sa, reprezentativa nordică a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Franța, din 1998, unde a întâlnit Brazilia.
Danezii au oferit atunci un meci spectaculos împotriva selecționatei sud-americane, pierdut cu scorul de 2-3. Parcursul până în această fază a competiției a rămas un reper pentru fotbalul danez și a consolidat reputația lui Johansson ca antrenor capabil să construiască o echipă competitivă.
Tehnicianul suedez s-a aflat pe banca Danemarcei și la Campionatul European din 2000, ultima mare competiție internațională la care a participat în această funcție.
O carieră construită în fotbalul nord-european
Bo Johansson și-a început activitatea de antrenor în anii 1970, la Kalmar, în Suedia. Ulterior, a pregătit formația Östers, după care a revenit la Kalmar și din nou la Östers, cluburi alături de care și-a construit experiența în fotbalul suedez.
În sezonul 1988-1989, a avut o scurtă experiență în Grecia, pe banca echipei Panionios. A revenit apoi în nordul Europei, unde a ocupat pentru o perioadă funcția de selecționer al Islandei, conducând reprezentativa în 15 meciuri.
Înainte de a prelua naționala Danemarcei, Johansson a antrenat Silkeborg, în Danemarca, și HJK Helsinki, în Finlanda. După încheierea mandatului de selecționer, a mai lucrat la IFK Göteborg și Molde, după care s-a retras din activitate.
Palmaresul său include un titlu de campion al Danemarcei cu Silkeborg, două titluri de campion al Suediei cu Östers și Cupa Norvegiei câștigată alături de Molde.
Thomas Ravelli, omagiu pentru antrenorul care i-a influențat cariera
Moartea lui Bo Johansson readuce în atenție și rolul pe care acesta l-a avut în dezvoltarea unor fotbaliști suedezi. Printre cei care i-au adus un omagiu se numără Thomas Ravelli, fostul portar al naționalei Suediei, cunoscut și pentru prestațiile sale de la Campionatul Mondial din 1994.
Ravelli a vorbit despre influența pe care Johansson a avut-o asupra carierei sale și asupra fratelui său, Andreas. Potrivit fostului internațional, tehnicianul a fost omul care i-a oferit încredere și oportunitatea de a debuta la nivel de seniori la Östers.
„Este un antrenor care a jucat un rol important în cariera mea și a fratelui meu, Andreas. A fost o persoană fantastică. Îi făcea pe oameni și pe cei din jurul său să se simtă necesari și văzuți”, a declarat Thomas Ravelli, citat de publicația Aftonbladet.
Fostul portar a evidențiat și capacitatea lui Johansson de a uni jucători cu personalități diferite și de a-i determina să lucreze împreună pentru același obiectiv.
„Putea crea o echipă de vedete care lucrau împreună într-un mod foarte bun. Probabil că nu există nimeni care să aibă ceva rău de spus despre Bosse. Ne-a învățat atât pe mine, cât și pe fratele meu multe”, a mai spus Ravelli.
Moștenirea lăsată de Bo Johansson în fotbal
De-a lungul carierei, Bo Johansson a activat în mai multe campionate europene, însă mandatul său la naționala Danemarcei a rămas unul dintre cele mai cunoscute capitole ale activității sale.
Performanța de la Mondialul din 1998, trofeele obținute la nivel de club și aprecierea foștilor săi jucători conturează imaginea unui antrenor care a contribuit la dezvoltarea fotbalului nord-european.