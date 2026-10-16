Doliu în fotbalul european: un antrenor celebru a murit. A condus Danemarca spre sferturile Cupei Mondiale din 1998

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 oct. 2026, 23:12

Fotbalul european a pierdut unul dintre antrenorii care au contribuit la scrierea unei pagini importante din istoria naționalei Danemarcei. Bo Johansson, fostul selecționer al danezilor, a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit informațiilor transmise de postul danez de televiziune TV2. Tehnicianul suedez a rămas în memoria suporterilor pentru parcursul echipei la Campionatul Mondial din 1998, când Danemarca a ajuns până în sferturile de finală, unde a fost învinsă de Brazilia.

Distribuie articolul