Doliu în sport. Fostul fotbalist Dumitru Caraman a murit

Fotbalul românesc traversează un moment de tristețe după dispariția lui Dumitru Caraman, fostul atacant al Farului Constanța. Supranumit „Titanul Farului”, acesta a murit la vârsta de 81 de ani și a rămas în istoria clubului constănțean prin numeroasele sale apariții și goluri marcate în tricoul alb-albastru.
Vestea morții lui Dumitru Caraman a fost anunțată de Farul Constanța, clubul transmițând un mesaj de condoleanțe după dispariția fostului său jucător. Caraman și-a petrecut o parte importantă din cariera de fotbalist la echipa de la malul mării, unde a evoluat în două perioade.
Dumitru Caraman, peste 150 de meciuri pentru Farul Constanța
Născut pe 22 decembrie 1944, în comuna Mihail Kogălniceanu, Dumitru Caraman și-a început parcursul în fotbal la Stuful Tulcea. Ulterior, a evoluat pentru Portul Constanța, înainte de a ajunge la Farul.
Atacantul a îmbrăcat tricoul formației constănțene în perioadele 1965-1966 și 1970-1975. În total, a strâns peste 150 de apariții pentru Farul și a înscris 33 de goluri.
Performanțele sale l-au transformat într-unul dintre jucătorii importanți ai formației constănțene și i-au adus un loc aparte în memoria suporterilor.
Debutul în Divizia A, într-un meci cu Petrolul Ploiești
Dumitru Caraman a debutat în prima divizie pe 26 septembrie 1965. Primul său meci în eșalonul de elită a fost disputat de Farul Constanța împotriva Petrolului Ploiești, partida încheindu-se cu scorul de 1-1.
Fostul atacant a continuat să evolueze mai mulți ani la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc. Ultima sa apariție în prima ligă a avut loc pe 6 aprilie 1975, într-o partidă în care FC Constanța a remizat fără goluri, 0-0, cu Olimpia Satu Mare.
Farul, clasări importante în perioada lui Caraman
Dumitru Caraman a făcut parte dintr-o generație importantă a formației constănțene, într-o perioadă în care Farul a reușit să obțină mai multe clasări bune în campionat.
Echipa a terminat sezonul 1966-1967 pe locul al patrulea în campionat. Formația constănțeană a repetat această performanță și în sezonul 1973-1974, când a ocupat din nou poziția a patra.
Prin evoluțiile sale, Caraman a contribuit la parcursul unei echipe care avea să rămână relevantă în fotbalul românesc.
A mai jucat la FC Brăila și a devenit antrenor
După perioadele petrecute la Farul, Dumitru Caraman a continuat să joace pentru FC Brăila.
După retragerea din activitatea de fotbalist, fostul atacant nu s-a îndepărtat de sport. A ales să rămână în fotbal și a activat ca antrenor la mai multe formații din județul Constanța.
Astfel, legătura sa cu fotbalul constănțean a continuat și după încheierea carierei de jucător.
Dumitru Caraman, cetățean de onoare al localității natale
Fostul fotbalist a păstrat o legătură strânsă cu Mihail Kogălniceanu, localitatea în care s-a născut.
În 2022, Dumitru Caraman a primit titlul de cetățean de onoare al comunei. În semn de recunoaștere pentru contribuția sa la sport, stadionul din localitate îi poartă numele.
Moartea lui Dumitru Caraman lasă în urmă amintirea unuia dintre fotbaliștii care și-au legat numele de istoria Farului Constanța. Suporterii clubului constănțean își iau astfel rămas-bun de la fostul atacant supranumit „Titanul Farului”.