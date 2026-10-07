Doliu în sport. Fostul fotbalist Dumitru Caraman a murit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 12:41

Fotbalul românesc traversează un moment de tristețe după dispariția lui Dumitru Caraman, fostul atacant al Farului Constanța. Supranumit „Titanul Farului”, acesta a murit la vârsta de 81 de ani și a rămas în istoria clubului constănțean prin numeroasele sale apariții și goluri marcate în tricoul alb-albastru.

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