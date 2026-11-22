Publicat 22 nov. 2026, 09:38 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi detalii despre scandalul în care este implicat Gabi Tamaș, după incidentul violent din Centrul Vechi al Capitalei. Florin Prunea, fostul portar al Generației de Aur, susține că fotbalistul ar fi fost provocat în repetate rânduri de cei doi bărbați care ulterior au depus plângere penală împotriva lui. Mai mult, Prunea nu exclude posibilitatea ca în spatele întregului conflict să se afle o tentativă de șantaj, conform Realitatea PLUS.

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