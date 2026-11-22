Apar noi detalii despre scandalul în care este implicat Gabi Tamaș, după incidentul violent din Centrul Vechi al Capitalei. Florin Prunea, fostul portar al Generației de Aur, susține că fotbalistul ar fi fost provocat în repetate rânduri de cei doi bărbați care ulterior au depus plângere penală împotriva lui. Mai mult, Prunea nu exclude posibilitatea ca în spatele întregului conflict să se afle o tentativă de șantaj, conform Realitatea PLUS.
Florin Prunea, dezvăluiri despre scandalul lui Gabi Tamaș. Fotbalistul ar fi fost provocat
Florin Prunea a intervenit în scandalul care îl are în prim-plan pe Gabi Tamaș și susține că lucrurile nu ar fi stat chiar așa cum au fost prezentate inițial. Fostul portar consideră că Tamaș ar fi căzut într-o capcană întinsă de cei doi bărbați cu care a intrat în conflict în Centrul Vechi al Bucureștiului. Potrivit lui Prunea, cei doi l-ar fi provocat în mod repetat pe fostul internațional, până când acesta și-ar fi pierdut cumpătul. Fostul portar susține că întreaga situație ar trebui privită și din perspectiva comportamentului celor care au făcut ulterior plângere penală.
Declarația vine în contextul în care Gabi Tamaș este cercetat după ce ar fi agresat doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei. Incidentul s-a transformat într-un dosar penal, iar fostul fotbalist a ajuns în custodia polițiștilor.
Florin Prunea nu exclude varianta șantajului. Ce i-a atras atenția
Fostul portar al Generației de Aur ridică semne de întrebare și în privința modului în care a evoluat conflictul. Acesta consideră că Gabi Tamaș ar fi putut fi provocat intenționat, iar ulterior pus într-o situație în care cei implicați să încerce să obțină anumite avantaje de pe urma scandalului. Un detaliu care i-a atras atenția lui Florin Prunea este faptul că, imediat după incident, niciuna dintre persoanele implicate nu ar fi dorit să apeleze la Poliție. În opinia sa, această situație alimentează suspiciunile privind o posibilă tentativă de șantaj.
Prunea crede că fostul internațional ar fi reacționat după ce a fost provocat în mod repetat, iar scandalul ar putea avea în spate mai mult decât o simplă altercație între persoane aflate în Centrul Vechi.
Gabi Tamaș, reținut pentru 24 de ore. Judecătorii decid dacă va fi arestat preventiv
În urma incidentului, Gabi Tamaș a fost reținut pentru 24 de ore. Cei doi bărbați implicați în altercație au depus plângere penală, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor. Fostul fotbalist așteaptă acum decizia judecătorilor, după ce a fost formulată o cerere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Hotărârea instanței va stabili dacă Tamaș va rămâne în arest sau dacă va fi cercetat în baza unei alte măsuri. Între timp, declarațiile lui Florin Prunea aduc o nouă perspectivă asupra incidentului. Fostul portar este convins că Gabi Tamaș a fost provocat înainte ca situația să degenereze și consideră că împrejurările conflictului sunt importante pentru a înțelege cum s-a ajuns la intervenția polițiștilor.