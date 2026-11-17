Un suporter al echipei Real Oviedo a fost condamnat în Spania la 11 luni de închisoare, cu suspendare, după ce a adresat insulte și a făcut gesturi rasiste la adresa fotbalistului Kylian Mbappé. Incidentul s-a petrecut în timpul meciului dintre Real Oviedo și Real Madrid, disputat pe 24 august 2025, pe stadionul Carlos Tartiere.
Bărbatul a recunoscut faptele în fața instanței și a fost condamnat pentru o infracțiune motivată de ură rasială. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, acesta trebuie să plătească o amendă de 1.440 de euro și nu are voie să intre pe stadioanele unde se desfășoară meciuri din competițiile profesioniste spaniole timp de doi ani. De asemenea, îi este interzis să se apropie de atacantul francez.
Gesturi și sunete rasiste după golul lui Mbappé
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, incidentul a avut loc în jurul orei 22:07, după ce Mbappé a marcat un gol în partida câștigată de Real Madrid cu 3-0.
Suporterul a imitat gesturile primatelor și a strigat sunete specifice, folosite în mod repetat pe stadioane pentru a-i insulta pe fotbaliștii de culoare. Imaginile au fost surprinse de camerele unui program de televiziune și difuzate în ziua următoare.
În documentele prezentate în dosar se arată că incidentul a provocat umilință și suferință jucătorului. Potrivit informațiilor din anchetă, imaginile au ajuns la sute de milioane de vizualizări la nivel internațional.
Pedeapsă de 11 luni, amendă și interdicție pe stadioane
Secția a doua a Curții Provinciale din Asturias a pronunțat condamnarea după ce bărbatul și-a recunoscut vinovăția. Instanța a ținut cont și de circumstanța atenuantă a consumului de alcool.
Pedeapsa este de 11 luni de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată, cu condiția respectării interdicției de acces pe stadioanele de fotbal și a obligației de a nu se apropia de Mbappé.
Pe lângă amenda de 1.440 de euro, i-a fost interzis timp de trei ani și 11 luni să desfășoare activități sau profesii în domeniul educației, învățământului, sportului și petrecerii timpului liber.
LaLiga a contribuit la soluționarea cazului prin probe, inclusiv un raport de citire a buzelor, care a ajutat la stabilirea conținutului insultelor.
Real Madrid s-a constituit parte în proces
Cazul a fost reclamat de LaLiga, iar Real Madrid s-a alăturat ulterior procedurii în calitate de acuzator particular. Clubul a salutat condamnarea și a transmis că hotărârea se adaugă altor sentințe pronunțate în Spania pentru insulte rasiste la adresa jucătorilor săi.
Real Madrid a amintit și de cazurile în care fotbaliști precum Vinícius Júnior au fost ținta unor manifestări rasiste pe stadioanele din Spania.
Potrivit LaLiga, aceasta este a 12-a condamnare obținută în dosare privind acte rasiste comise în timpul meciurilor din campionatul spaniol, începând din iunie 2024.