Publicat 17 nov. 2026, 17:43 Actualizat 17 nov. 2026, 17:48

Un suporter al echipei Real Oviedo a fost condamnat în Spania la 11 luni de închisoare, cu suspendare, după ce a adresat insulte și a făcut gesturi rasiste la adresa fotbalistului Kylian Mbappé. Incidentul s-a petrecut în timpul meciului dintre Real Oviedo și Real Madrid, disputat pe 24 august 2025, pe stadionul Carlos Tartiere.

Distribuie articolul