Publicat 16 nov. 2026, 23:46 Actualizat 16 nov. 2026, 23:53

Opt handbaliste și trei membri ai staffului echipei CSM Iași 2020 au ajuns la spitalul din Baia Mare, după ce au acuzat simptome puternice de toxiinfecție alimentară. Problemele ar fi apărut după masa servită la hotelul unde era cazată delegația ieșeană, înaintea meciului cu Minaur Baia Mare, disputat duminică, 15 noiembrie, în Liga Florilor.

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