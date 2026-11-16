Opt handbaliste și trei membri ai staffului echipei CSM Iași 2020 au ajuns la spitalul din Baia Mare, după ce au acuzat simptome puternice de toxiinfecție alimentară. Problemele ar fi apărut după masa servită la hotelul unde era cazată delegația ieșeană, înaintea meciului cu Minaur Baia Mare, disputat duminică, 15 noiembrie, în Liga Florilor.
Potrivit conducerii clubului, cele 11 persoane au avut dureri abdominale, greață, vărsături, amețeli și diaree. Inițial, pacienții au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, apoi au fost transferați la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare. Diagnosticul de toxiinfecție alimentară a fost confirmat de medicii de aici, a declarat Mihai Liviu Gavril, președintele Consiliului de Administrație al CSM Iași 2020.
Două handbaliste au ajuns la spital cu tensiunea 85/50
Situația a fost deosebit de dificilă pentru două dintre sportive, care au suferit o deshidratare severă. Potrivit lui Mihai Liviu Gavril, tensiunea arterială a acestora a scăzut până la 85/50, o valoare considerată periculoasă.
Toți cei 11 membri ai delegației au primit tratament medical de urgență. Conducerea clubului a mulțumit personalului medical din Baia Mare pentru intervenția rapidă și îngrijirile acordate.
Ce au mâncat sportivele înainte de meci
Potrivit relatărilor jucătoarelor, masa suspectată că ar fi provocat problemele medicale a fost prânzul servit înaintea partidei cu Minaur. Meniul ar fi inclus pulpă dezosată de pui cu piure și un sos cu leuștean.
Președintele CSM Iași 2020 a afirmat că mai multe sportive au început să se simtă rău la câteva ore după masă. Unele au acuzat simptome încă din timpul partidei, iar echipa a avut o evoluție mult mai slabă în repriza secundă.
Minaur Baia Mare a câștigat întâlnirea cu scorul de 34-18, după ce la pauză conducea cu 17-13.
CSM Iași ia în calcul o plângere penală împotriva hotelului
Conducerea clubului a anunțat că așteaptă rezultatele analizelor și concluziile Direcției de Sănătate Publică, care a început verificările în urma sesizării unității medicale.
Mihai Liviu Gavril a declarat că ia în calcul o acțiune în instanță și depunerea unei plângeri penale împotriva societății care administrează hotelul unde a fost servită masa. Oficialul a susținut că există suspiciuni privind calitatea alimentelor, însă acestea nu reprezintă, în acest moment, o concluzie a anchetei.
Până la finalizarea verificărilor sanitare și a analizelor, nu se poate stabili cu certitudine că preparatul servit de hotel a fost cauza îmbolnăvirilor. De asemenea, acuzațiile privind o eventuală acțiune intenționată nu au fost demonstrate.
Meciul cu Corona Brașov ar putea fi amânat
Incidentul medical pune sub semnul întrebării și următoarea partidă a echipei ieșene. CSM Iași 2020 ar urma să întâlnească vineri, 20 noiembrie, formația Corona Brașov.
Conducerea clubului a notificat Federația Română de Handbal și intenționează să solicite amânarea meciului, motivând că sportivele afectate au nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare.
Oficialii ieșeni susțin că, în condițiile actuale, echipa nu se poate antrena în mod normal și nu este pregătită să dispute următoarea partidă. Decizia privind programarea meciului urmează să fie comunicată de federație.