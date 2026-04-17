Tracy Paeschke, specialist în cardiologie preventivă, alături de Kevin Shah, explică într-un articol publicat de Prevention de ce tensiunea arterială poate crește temporar și ce soluții recomandă medicii pentru a o readuce la valori normale, scrie Click Sanatate.

De ce apar creșteri bruște ale tensiunii

Există mai mulți factori care pot duce la o creștere temporară a tensiunii arteriale. Printre cei mai frecvenți se numără consumul de alcool, fumatul, cofeina sau excesul de sare. De asemenea, anumite medicamente — precum decongestionantele, antiinflamatoarele nesteroidiene sau contraceptivele orale — pot influența valorile tensiunii.

La acestea se adaugă și factori precum stresul sau apneea în somn. În unele cazuri, aceste episoade pot trece neobservate. Totuși, unele persoane pot resimți simptome precum înroșirea feței, anxietatea sau durerile de cap, în timp ce altele nu au niciun semn evident.

Când devine periculoasă

Deși astfel de creșteri sunt relativ frecvente, ele pot deveni îngrijorătoare atunci când sunt însoțite de simptome precum dureri de cap intense, vedere încețoșată, dureri în piept, amețeli sau confuzie. Persoanele diagnosticate cu hipertensiune arterială trebuie să fie deosebit de atente în aceste situații.

Dacă valorile tensiunii ajung la 180/120 mmHg sau mai mult, este necesară intervenția medicală de urgență, deoarece poate fi vorba despre o formă severă de hipertensiune sau chiar o urgență hipertensivă.

Cum poate fi redusă rapid tensiunea

Episoadele ocazionale pot apărea, de exemplu, după consum excesiv de sare sau cofeină, administrarea unor medicamente pentru răceală sau în perioade de stres intens. În astfel de situații, o metodă simplă și eficientă este odihna.

Relaxarea într-un mediu liniștit, alături de exerciții de respirație profundă, poate ajuta la scăderea tensiunii. Este recomandat să te așezi, să te calmezi câteva minute, apoi să verifici din nou valorile.

Totuși, această soluție este doar una temporară. Dacă tensiunea rămâne constant ridicată, este important să consulți un medic pentru investigații și tratament adecvat. Pe termen lung, menținerea tensiunii în limite normale depinde atât de un stil de viață echilibrat, cât și, în unele cazuri, de tratament medicamentos.