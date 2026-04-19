Intervenție rapidă a echipajelor de urgență

Evenimentul a avut loc între localitățile Cristeștii Ciceului și Uriu. La fața locului au intervenit mai multe echipaje: pompieri, prim ajutor SMURD, ambulanță SAJ și terapie intensivă mobilă.

Potrivit autorităților, în autoturism se aflau patru persoane, toate conștiente și cooperante în momentul evaluării medicale.

Trei răniți, duși la spital

Trei dintre pasageri, bărbați din județul Maramureș, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la UPU SMURD Bistrița:

un bărbat cu contuzie la nivelul șoldului (col femural);

un altul cu traumatism de coloană și traumatism cranio-cerebral;

al treilea, cu traumatism toracic și cranio-cerebral.

Cea de-a patra persoană implicată în accident a refuzat transportul la spital.

Primele concluzii ale anchetei

Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, autoturismul era condus de un bărbat de 51 de ani din Borșa, care a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un podeț.

Testarea șoferului cu aparatul etilotest a arătat că acesta nu consumase alcool înainte de accident.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Beclean continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.



