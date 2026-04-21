Șarpele, descoperit inițial în locuință

Potrivit informațiilor oficiale, reptila a fost observată inițial sub un fotoliu din holul casei, provocând o stare de teamă proprietarei. La sosirea echipajului de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați, șarpele nu se mai afla în locul indicat, ceea ce a complicat intervenția.

După verificări, acesta a fost localizat într-o anexă a gospodăriei, ascuns într-un loc greu accesibil, între tavan și un dulap înalt.

Intervenție rapidă și fără incidente

Jandarmii au acționat cu prudență și profesionalism, reușind să captureze reptila în condiții de siguranță, fără ca aceasta să rănească pe cineva. Întreaga intervenție s-a desfășurat fără incidente, iar imaginile surprinse la fața locului au devenit rapid virale în mediul online.

Reprezentanții Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați au subliniat că astfel de situații trebuie gestionate exclusiv de autorități, recomandând populației să nu încerce să prindă sau să alunge singuri animalele sălbatice.

Ce s-a întâmplat cu reptila

Pentru a evita orice risc, șarpele nu a fost ucis, ci relocat în mediul său natural. După capturare, acesta a fost eliberat pe malul Lacul Brateș, departe de zonele locuite.

Autoritățile transmit că, în cazul întâlnirii cu animale periculoase sau necunoscute: sunați imediat la 112; evitați contactul direct și nu încercați capturarea fără echipament specializat.

Deși sperietura a fost una serioasă, finalul a fost unul fericit atât pentru locatară, cât și pentru reptila readusă în mediul său natural.