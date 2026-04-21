Instituția subliniază că înscrierea nu se face după principiul „primul venit, primul servit”, ci în funcție de criterii bine stabilite în metodologie.

Când începe înscrierea la grădiniță

Copiii pot fi înscriși la creșă dacă au între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță între 3 și 6 ani, însă doar în limita locurilor rămase după etapa de reînscrieri. Procesul începe, de fapt, cu reînscrierea copiilor deja înscriși în sistem, programată în perioada 18–22 mai 2026. Abia după această etapă se va ști câte locuri mai sunt disponibile pentru noii veniți.

Înscrierile propriu-zise se desfășoară între 25 mai și 18 iunie. Părinții pot trece trei opțiuni în cererea-tip, în ordinea preferințelor, însă documentul trebuie depus la unitatea aleasă ca primă opțiune.

Calendarul este împărțit pe etape: colectarea cererilor (25–29 mai), analizarea primei opțiuni (2–8 iunie), apoi a doua (9–12 iunie) și a treia (15–17 iunie). Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 iunie.

A doua șansă pentru locurile rămase libere

Pentru copiii care nu prind un loc din prima, există o a doua etapă de înscriere, între 22 iunie și 9 iulie. Aceasta se face tot pe baza opțiunilor exprimate în noi cereri. Rezultatele finale pentru această etapă vor fi publicate pe 9 iulie, iar locurile rămase disponibile vor intra într-o ultimă fază de redistribuire.

Etapa de ajustări: ultima încercare înainte de toamnă

Între 17 și 27 august are loc etapa de ajustări, unde sunt repartizați copiii care nu au fost admiși anterior. Ministerul precizează că vor avea prioritate copiii de 4 și 5 ani, cei respinși la clasa pregătitoare după evaluările CJRAE/CMBRAE și copiii de peste 2 ani pentru grupa mică. Rezultatele finale vor fi afișate pe 28 august.

Cine are prioritate la grădiniță

Autoritățile reamintesc că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, ceea ce înseamnă că înscrierea copiilor de 4 și 5 ani are prioritate în proces. În perioada următoare, Ministerul Educației anunță că va publica și un ghid de tip întrebare–răspuns pentru părinți, ca să nu mai intre lumea în panică… sau măcar să intre organizat.