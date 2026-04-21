Mai mult, marile agenții de rating internaționale au avertizat deja că România ar putea fi retrogradată dacă țara noastră nu va continua să implementeze planul fiscal prin care să reducă deficitul.

Agențiile internaționale ar putea retrograda România

Analiștii financiari și economiștii atrag atenția că o criză politică are efecte imediate în sectorul economic.

Mai mulți analiști financiari români avertizează că în cazul în care ne vom confrunta cu aceste crize suprapuse și cu o criză politică, atunci ne așteptăm ca în următoarea perioadă să vedem eventual un curs leu-euro care să ajungă la 15,3-15,4 lei.

Urmează o creștere a indicilor ROBOR și IRCC în funcție de care se calculează ratele românii. Ceea ce ar însemna automat că vom plăti rate mai mari și de asemenea se așteaptă ca piața să reacționeze imediat și ne așteptăm cu siguranță la scăderi pe bursă.

Agențiile de rating, agențiile internaționale, au atras atenția în toate rapoartele că ar putea retrograda România în cazul în care nu va implementa în continuare planul fiscal pentru a reduce deficitul bugetar.

Agenții de la marile instituții de evaluare financiară atrăgeau atenția că o criză politică accentuează această incertitudine pe piața financiară a României. Suntem și țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de aproape 10%, iar experții internaționali spuneau că inflația rămâne cea mai mare slăbiciune.