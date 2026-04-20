Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 5,08 dolari, respectiv 5,62%, până la 95,46 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 5,04 dolari, sau 6,01%, ajungând la 88,89 dolari pe baril.

Creșterea vine după o scădere abruptă de aproximativ 9% înregistrată vineri, cea mai mare din 18 aprilie, când Iranul anunțase că va permite tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistițiului.

Președintele american Donald Trump a declarat ulterior că Iranul ar fi acceptat să nu mai închidă niciodată această rută strategică, prin care trece circa o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, înainte de izbucnirea conflictului, în urmă cu aproape două luni.

„Strâmtoarea rămâne sub o dublă blocadă”, a avertizat Nikos Tzabouras, analist la Tradu, subliniind incertitudinile legate de expirarea armistițiului și lipsa unui acord clar. Potrivit acestuia, chiar și în cazul unei înțelegeri, revenirea la nivelurile anterioare de aprovizionare va fi lentă.

Tensiunile au escaladat după ce Statele Unite au anunțat duminică confiscarea unei nave iraniene suspectate că încerca să spargă blocada navală. Teheranul a reacționat, afirmând că va riposta, alimentând temerile privind reluarea ostilităților.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Iranul ia în calcul participarea la discuții de pace, însă nu a fost luată încă o decizie finală. În același timp, Donald Trump a sugerat că blocada ar putea rămâne în vigoare, chiar dacă armistițiul nu va fi prelungit.

Datele din sectorul transportului naval arată că traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne aproape blocat, cu doar trei traversări în ultimele 12 ore. Prin comparație, sâmbătă peste 20 de nave au tranzitat zona, cel mai ridicat nivel din 1 martie.

Pe fondul acestor evoluții, piața rămâne volatilă. „Chiar și în acest context, petrolul WTI rămâne sub pragul de 100 de dolari pe baril, iar prețurile la benzină sunt în scădere”, a declarat Phil Flynn, analist la Price Futures Group.

În paralel, China reduce exporturile de combustibili rafinați, fără a le opri complet, în timp ce state precum Malaezia și Australia continuă să primească livrări, în pofida restricțiilor extinse luna trecută.