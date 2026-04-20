„Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești. PNL nu s-a ținut de cuvânt”

În intervenția sa, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că parteneriatul cu PNL a început să scârțâie înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale din 2024 și a sugerat că vina a fost a liberalilor.

„La vremea respectivă era o discuție că vom candida, vom avea candidat comun la alegerile prezidențiale, ceea ce nu s-a mai întâmplat pentru că PNL-ul nu s-a ținut de cuvânt. Dar în ceea ce privește colaborarea pe care noi am avut-o cu PNL-ul până la Ilie Bolojan, nu a fost o colaborare proastă… liderii s-au respectat între ei. De data asta nu mai puteam să spunem același lucru.”

„Cum să mai stai la masă cu cineva care te-a făcut șobolan?”

„De data asta, ați văzut și dumneavoastră, Ilie Bolojan ne-a făcut șobolani. Cum să mai stai la masă cu cineva care te-a făcut șobolan? Bun, noi am spus încă de aseară că asta este o teorie nazistă, e de pe vremea naziștilor, tot de acolo pornește și povestea cu ciuma roșie,” a mai afirmat Vasilescu, în exclusivitate la Realitatea Plus.

„Ilie Bolojan nu a înțeles ce înseamnă o echipă”

Principalul reproș pe care edilul Craiovei i-l aduce premierului Bolojan este că încă din momentul în care a fost numit în funcție a lăsat clar impresia că nu-l interesează nimic din ceea ce-i propun partenerii.

„Din luna septembrie am tot început să amenințăm cu ieșirea de la guvernare, pentru că nu s-a ținut cont absolut deloc de părerile noastre… orice lucru pe care încercam să-l facem, nu puteam să-l facem decât cu amenințări. … Noi am înțeles să fim într-o echipă, iar Ilie Bolojan n-a înțeles acest lucru. Sigur că ne-am asumat toate lucrurile care au trecut, chiar și cele la care am protestat,” a explicat Vasilescu.