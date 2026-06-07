Negocieri sub presiunea grevei: Sindicatele cer schimbarea urgentă a noii legi a salarizării
Greva in sistemul de stat
De luni încep negocierile paralele pe noua lege a salarizării. Ministrul interimar continuă consultările cu sindicatele, iar angajații din sănătate și asistență socială se întâlnesc separat cu reprezentanții Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.
Sindicatele avertizează că pierderile sunt uriașe, iar sporul pentru weekend ar scădea la doar cinci lei pe oră. Organizațiile sindicale pregătesc declanșarea grevei și cer modificarea urgentă a legii.
Una dintre solicitări este creșterea indicelui de referință pentru calculul salariilor, de la 4.100 la 4.325 de lei, precum și menținerea sporurilor actuale.
În plus, sindicatele atrag atenția că orice majorare depinde de Guvern, pentru că indicele de referință va fi stabilit prin hotărâre. Iar pentru următorii cinci ani, aproape jumătate dintre angajați riscă să rămână cu salariile blocate.
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