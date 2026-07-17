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Pelerinajul verii la Mănăstirea Pantocrator. Credincioșii se pot ruga la moaștele Sfintei Maria Magdalena

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iul. 2026, 09:56
Actualizat17 iul. 2026, 09:57
SursăRealitatea PLUS

Județul Teleorman devine centrul spiritual al țării în acest weekend. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca găzduiește cel mai mare pelerinaj al verii, un eveniment de amploare la care sunt așteptați mii de pelerini dornici să se închine la moaștele Sfintei Maria Magdalena și la o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca se pregătește să primească un flux masiv de pelerini din toate colțurile României. Evenimentul religios din acest weekend este considerat cel mai important moment duhovnicesc al sezonului în sudul țării.

Credincioșii sosesc aici atrași de o ocazie rară: posibilitatea de a aduce cinstire moaștelor Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, supranumită „cea întocmai cu Apostolii”, dar și de a se ruga în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Pentru a asigura buna desfășurare a pelerinajului, organizatorii și autoritățile locale au luat măsuri speciale de ordine publică și asistență medicală, având în vedere numărul uriaș de oameni estimat să participe la slujbe.

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