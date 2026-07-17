Pelerinajul verii la Mănăstirea Pantocrator. Credincioșii se pot ruga la moaștele Sfintei Maria Magdalena

Publicat 17 iul. 2026, 09:56 Actualizat 17 iul. 2026, 09:57 Sursă Realitatea PLUS

Județul Teleorman devine centrul spiritual al țării în acest weekend. Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca găzduiește cel mai mare pelerinaj al verii, un eveniment de amploare la care sunt așteptați mii de pelerini dornici să se închine la moaștele Sfintei Maria Magdalena și la o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

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