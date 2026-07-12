Credincioșii se adună la Catedrala Patriarhală. Bucureștiul sărbătorește aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 07:06

Catedrala Patriarhală din Capitală devine în aceste zile un pol al spiritualității ortodoxe, găzduind o serie de evenimente liturgice speciale. Credincioșii sunt așteptați duminică și luni să participe la slujbele deosebite organizate cu prilejul sărbătorii ce marchează aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Bucureștiului.

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