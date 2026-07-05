Donald Trump, discurs sub amenințarea furtunii severe: „Visul american s-a întors. Nu veți mai avea fraude electorale" - VIDEO

Publicat 5 iul. 2026, 09:04 Actualizat 5 iul. 2026, 09:21 Sursă mediafax, Realitatea.net

Discursul lui Donald Trump, adresat națiunii cu ocazia celebrării a 250 de ani de la Independență, a fost întârziat de furtunile violente care au lovit Washingtonul, însă vremea severă nu l-a descurajat. Ajuns pe scenă după evacuări și pauze forțate, Trump le-a mulțumit americanilor pentru că au rămas pe National Mall și a trecut imediat la seria de declarații puternice care îi definesc stilul. Liderul american a evocat victoria coloniilor americane în Războiul de Independență, afirmând că libertatea rămâne fundamentul identității Statelor Unite. Trump: Nu vrem comuniști în țara noastră „Întreaga lume știe că americanii nu vor lăsa niciodată pe nimeni să le ia libertatea. Nu se va întâmpla! Nu vrem comuniști în țara noastră. Comunismul nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a declarat președintele SUA. SUA au marcat 250 de ani de independență sub caniculă. Trump: vremea nu i-a ținut acasă pe americani SUA au marcat 250 de ani de independență sub caniculă. Trump: vremea nu i-a ținut acasă pe americani „Îi vom trimite în exil”: Trump promite să îi expulzeze pe „comuniști” din Statele Unite „Îi vom trimite în exil”: Trump promite să îi expulzeze pe „comuniști” din Statele Unite Trump a descris Constituția Statelor Unite drept „cel mai drept document politic conceput vreodată” și a susținut că libertatea de exprimare, libertatea religioasă, egalitatea în fața legii și dreptul de a deține arme reprezintă valorile care definesc națiunea americană. „Vom proteja dreptul americanilor de a deține arme” Președintele a promis că administrația sa va continua să protejeze dreptul cetățenilor de a deține și purta arme, garantat de al doilea amendament al Constituției. „Visul american s-a întors” a afirmat Trump în discursul aniversar, susținând că armata, poliția și serviciile de pompieri atrag din nou un număr record de candidați. Trump, despre Iran: Le-am distrus armata Liderul de la Casa Albă a elogiat armata americană, prezentând-o drept „mai puternică decât oricând”. „Uitați-vă la Iran. Le-am distrus armata”, a declarat Trump, invocând recentele operațiuni militare împotriva Iranului. Liderul SUA vrea reguli stricte pentru vot Trump a pledat pentru adoptarea proiectului Save America Act, care impune prezentarea unui act de identitate și a dovezii cetățeniei americane la vot, precum și limitarea votului prin corespondență la situații excepționale, precum boala, dizabilitatea, serviciul militar sau călătoriile. „Nu veți mai avea fraude electorale. Este foarte simplu”, a afirmat Trump, amintind și ordinul executiv prin care administrația sa încearcă să limiteze acordarea automată a cetățeniei prin naștere. Discurs pe orice vreme În ciuda vremii severe și a evacuării temporare a participanților din zona National Mall, Trump și-a început discursul cu doar câteva minute întârziere față de ora la care fusese programat – 23.00 la Washington (duminică, ora 06.00 în România). Înainte să ajungă la eveniment, Trump declarase într-o intervenție telefonică la Fox News că, deși discursul ar putea fi „puțin mai scurt”, îl va susține indiferent de condițiile meteo. „Dacă trupele aliate au putut să debarce pe plajele din Normandia în Ziua Z, eu pot să țin un discurs și pe vremea asta”, a spus Trump.

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