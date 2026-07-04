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Vance, atac dur la adresa criticilor SUA, în discursul de Ziua Americii: „Nu înțeleg esența”

JD Vance

JD Vance

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 21:36

Vicepreședintele american JD Vance a atacat vocile care insistă asupra „imperfecțiunilor” Statelor Unite într-un discurs susținut sâmbătă la New York, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență

Vorbind de pe puntea unei nave de război americane, Vance a declarat: „Veți auzi astăzi câteva voci, puține la număr, dar care se fac auzite cu putere, exprimându-se în mod obsesiv nu asupra măreției națiunii noastre, ci asupra imperfecțiunilor sale”.

Discursul a avut loc în fața unei impresionante flote de vele, sosite din peste 20 de țări în portul newyorkez, special reunite pentru a celebra cei 250 de ani ai independenței americane.

Vicepreședintele a continuat cu un atac direct la adresa criticilor Americii: „Ei vor vorbi despre păcatele Americii cu furia și zelul unui predicator vehement, dar fără nicio urmă de har sau iertare, prezente în credința creștină”. Potrivit lui Vance, aceste voci „nu înțeleg esența Statelor Unite”.

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