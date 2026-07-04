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Extern· 1 min citire
Vance, atac dur la adresa criticilor SUA, în discursul de Ziua Americii: „Nu înțeleg esența”
JD Vance
Vicepreședintele american JD Vance a atacat vocile care insistă asupra „imperfecțiunilor” Statelor Unite într-un discurs susținut sâmbătă la New York, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență
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