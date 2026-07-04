Vance, atac dur la adresa criticilor SUA, în discursul de Ziua Americii: „Nu înțeleg esența”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 21:36

Vicepreședintele american JD Vance a atacat vocile care insistă asupra „imperfecțiunilor” Statelor Unite într-un discurs susținut sâmbătă la New York, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență

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