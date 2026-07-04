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Putin l-a felicitat pe Trump de Ziua Independenţei SUA: „Îţi doresc, Donald, sănătate, bunăstare şi succes”

Vladimir Putin și Donald Trump

Vladimir Putin și Donald Trump

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 16:22
Actualizat4 iul. 2026, 16:24

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, sâmbătă, pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei Statelor Unite, într-un mesaj în care a evocat istoria comună a celor două ţări şi rolul Rusiei în susţinerea coloniştilor americani.

„Semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul naţiunii americane, dar a devenit şi o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiţionat pe coloniştii americani în lupta lor pentru eliberarea de sub dominaţia britanică”, se arată în mesajul de felicitare al liderului de la Kremlin, publicat pe site-ul oficial al preşedinţiei ruse.

În mesaj, Putin a subliniat istoria comună a relaţiilor dintre cele două ţări şi a profitat de ocazie pentru a-şi prezenta ţara drept o putere globală, notând că Rusia şi SUA sunt „puteri nucleare” care „au responsabilitatea esenţială de a garanta securitatea şi stabilitatea la scară globală”.

Rusia şi SUA, „aliaţi în două războaie mondiale”

Putin nu a menţionat Războiul Rece, alegând în schimb să evoce perioada în care Rusia şi SUA au fost „aliaţi în două războaie mondiale”.

„Împreună, au eliberat omenirea de ororile nazismului şi au jucat un rol vital ulterior în construirea temeliilor ordinii mondiale moderne”.

Liderul de la Kremlin şi-a exprimat încrederea în stabilirea unor relaţii constructive, echitabile şi reciproc avantajoase între Moscova şi Washington, încheind mesajul pe un ton personal: „Îţi doresc ţie, Donald, şi celor dragi sănătate, bunăstare şi succes, fericire şi prosperitate tuturor cetăţenilor americani.”

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