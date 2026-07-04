Putin l-a felicitat pe Trump de Ziua Independenţei SUA: „Îţi doresc, Donald, sănătate, bunăstare şi succes”

Publicat 4 iul. 2026, 16:22 Actualizat 4 iul. 2026, 16:24

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, sâmbătă, pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei Statelor Unite, într-un mesaj în care a evocat istoria comună a celor două ţări şi rolul Rusiei în susţinerea coloniştilor americani.

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