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Extern· 2 min citire
Putin l-a felicitat pe Trump de Ziua Independenţei SUA: „Îţi doresc, Donald, sănătate, bunăstare şi succes”
Vladimir Putin și Donald Trump
Publicat4 iul. 2026, 16:22
Actualizat4 iul. 2026, 16:24
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, sâmbătă, pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Zilei Independenţei Statelor Unite, într-un mesaj în care a evocat istoria comună a celor două ţări şi rolul Rusiei în susţinerea coloniştilor americani.
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