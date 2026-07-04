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Extern· 1 min citire
Americanii cred în continuare în „Visul american”, la 250 de ani de la Independență - SONDAJ
Șapcă aniversară pentru Ziua Independenței (Profimedia)
La 250 de ani de la proclamarea Independenței, majoritatea americanilor spun că își vor îndeplini propriul „American Dream” în timpul vieții.
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