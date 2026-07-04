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Americanii cred în continuare în „Visul american”, la 250 de ani de la Independență - SONDAJ

Șapcă aniversară pentru Ziua Independenței (Profimedia)

Șapcă aniversară pentru Ziua Independenței (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 10:41

La 250 de ani de la proclamarea Independenței, majoritatea americanilor spun că își vor îndeplini propriul „American Dream” în timpul vieții.

Un sondaj Gallup arată că 69% dintre respondenți cred în șansa lor personală de reușită, chiar dacă doar 54% consideră că visul american mai este accesibil tuturor.

Percepția devine mai nuanțată când americanii privesc conceptul la nivel colectiv: 58% afirmă că „American Dream” este încă neterminat, semn al deziluziilor generate de contextul economic și social actual. Proporțiile sunt similare între republicani și democrati, deși republicanii tind să considere mai des că visul american „a reușit”.

Întrebați ce înseamnă pentru ei „American Dream”, o treime dintre americani menționează libertățile și drepturile individuale, iar 28% indică stabilitatea financiară sau deținerea unei locuințe. Doar 18% văd mobilitatea socială ascendentă ca element central al conceptului.

Datele arată că, în ciuda provocărilor, americanii continuă să creadă în propriul drum spre succes, chiar dacă sunt mai sceptici în privința șanselor egale pentru toți.

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