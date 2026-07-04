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Mediu· 2 min citire
Alertă de blackout la New York, din cauza caniculei: autoritățile le cer locuitorilor să nu mai facă exces de aer condiționat
Aparat stradal de aer condiționat (Profimedia)
Publicat4 iul. 2026, 09:39
Actualizat4 iul. 2026, 09:40
New York se confruntă cu o caniculă extremă, iar autoritățile au lansat un apel neobișnuit către populație: să nu mai seteze aparatele de aer condiționat la temperaturi „glaciale”. Diferențele uriașe dintre cele 40°C de afară și cele 13°C din interiorul magazinelor și clădirilor au devenit o problemă de sănătate publică și de consum energetic.
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