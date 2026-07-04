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Alertă de blackout la New York, din cauza caniculei: autoritățile le cer locuitorilor să nu mai facă exces de aer condiționat

Aparat stradal de aer condiționat (Profimedia)

Aparat stradal de aer condiționat (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat4 iul. 2026, 09:39
Actualizat4 iul. 2026, 09:40

New York se confruntă cu o caniculă extremă, iar autoritățile au lansat un apel neobișnuit către populație: să nu mai seteze aparatele de aer condiționat la temperaturi „glaciale”. Diferențele uriașe dintre cele 40°C de afară și cele 13°C din interiorul magazinelor și clădirilor au devenit o problemă de sănătate publică și de consum energetic.

Primarul Zohran Mamdani a lansat o campanie prin care îi îndeamnă pe new-yorkezi să limiteze răcirea la 25°C, pentru a proteja rețeaua electrică, deja vulnerabilă și suprasolicitată de consumul masiv. Oficialii avertizează că utilizarea excesivă a aerului condiționat poate duce la avarii și pene de curent în plin val de căldură, scrie Le Monde.

Potrivit datelor oficiale, 90% dintre locuințele din New York sunt dotate cu aer condiționat. Pentru comparație, într-o metropolă europeană precum Parisul, cel mult un sfert dintre locuințe și clădiri au aer condiționat, din cauza patrimoniului imobiliar vechi, dificil de echipat atât din motive tehnice, cât și de conservare.

Canicula afectează deja evenimente majore din New York, iar autoritățile se tem că presiunea pe infrastructura energetică ar putea genera noi restricții și tensiuni între locuitori și administrație.

În noaptea de joi spre vineri, metropola americană a fost lovită de un val de căldură copleșitor, cu o „minimă” de 29 de grade Celsius.

Canicula afectează deja evenimente majore din New York, iar autoritățile se tem că presiunea pe infrastructura energetică ar putea genera noi restricții și tensiuni între locuitori și administrație.

În noaptea de joi spre vineri, metropola americană a fost lovită de un val de căldură copleșitoare, cu "minimă" de 29 de grade Celsius.

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