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Interviu exploziv cu patronul azilului groazei din Bihor. Viorel Pașca neagă toate acuzațiile.”Aici e o prostie”
Publicat3 iul. 2026, 13:29
Actualizat3 iul. 2026, 13:41
Viorel Pașca, directorul azilului groazei, a negat acuzațiile care i s-au adus și declarat într-un interviu exploziv difuzat de Realitatea PLUS că de fapt spitalele și celelalte instituții ale staui-ar fi adus pacienți bolnavi în grijă.
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