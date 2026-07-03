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Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finanțarea prin PNRR: care este motivul

Spital/ Arhiv[ foto

Spital/ Arhiv[ foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 07:48
Actualizat3 iul. 2026, 08:01
SursăRealitatea PLUS

Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finațarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după întârzieri în derularea proiectului de reabilitare și modernizare. Declarația a fost făcută chiar de primarul orașului.

Investiția, începută după incendiul izbucnit în urmă cu 5 ani, viza refacerea completă a unității medicale. Proiectul era una dintre cele mai importante proiecte în infrastructura sanitară din județ.

Autoritățile au anunțat că vor căuta acum alte forme de finanțare. În total, 60 de proiecte din județul Constanța, în valoare de aproape 150 de milioane de euro, au pierdut finanțarea prin PNRR.

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