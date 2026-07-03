Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finanțarea prin PNRR: care este motivul

Publicat 3 iul. 2026, 07:48 Actualizat 3 iul. 2026, 08:01 Sursă Realitatea PLUS

Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța pierde finațarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după întârzieri în derularea proiectului de reabilitare și modernizare. Declarația a fost făcută chiar de primarul orașului.

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