Urinări nocturne? Care ar putea fi cauzele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 09:49

Urinările nocturne repetate, cunoscute medical ca nicturie, pot afecta semnificativ calitatea vieții. Somnul este întrerupt, odihna devine insuficientă, iar persoana afectată poate resimți oboseală în timpul zilei și dificultăți în desfășurarea activităților obișnuite. Dacă nevoia de a urina noaptea apare frecvent și se menține pe termen lung, este importantă evaluarea medicală, pentru identificarea cauzei și stabilirea conduitei potrivite.

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