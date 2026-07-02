Urinări nocturne? Care ar putea fi cauzele

Urinările nocturne repetate, cunoscute medical ca nicturie, pot afecta semnificativ calitatea vieții. Somnul este întrerupt, odihna devine insuficientă, iar persoana afectată poate resimți oboseală în timpul zilei și dificultăți în desfășurarea activităților obișnuite. Dacă nevoia de a urina noaptea apare frecvent și se menține pe termen lung, este importantă evaluarea medicală, pentru identificarea cauzei și stabilirea conduitei potrivite.
Pentru un diagnostic corect, medicul discută cu pacientul despre simptome, consumul de lichide, tratamentele urmate și eventualele afecțiuni asociate, efectuează examenul clinic și recomandă investigațiile necesare. Un instrument util este calendarul micțional, completat timp de cel puțin trei zile, în care sunt notate orele și cantitatea urinărilor, inclusiv pe timpul nopții. În funcție de caz, pot fi indicate analize de laborator, sumar de urină și investigații imagistice, precum ecografia aparatului urinar. Tratamentul pentru urinări nocturne este stabilit individual, în funcție de cauzele identificate și de particularitățile fiecărui pacient.
Aflați mai mult despre urinările nocturne, de ce apar, cum este stabilit diagnosticul și care sunt opțiunile de tratament de la Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie la Spitalul Clinic SANADOR.
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