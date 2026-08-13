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Sanatate· 1 min citire

Medici care fac minuni: Vertij, dezechilibru, instabilitate? Ce investigații pot clarifica diagnosticul

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 08:35
Actualizat13 aug. 2026, 08:36

Amețeala, vertijul și senzația de dezechilibru pot avea cauze diferite și nu trebuie puse automat pe seama oboselii sau a stresului. Testele vestibulare ajută la evaluarea acelui sistem al organismului implicat în menținerea echilibrului și orientarea în spațiu, oferind informații importante despre originea simptomelor: urechea internă, sistemul nervos sau alte cauze posibile.

Pentru pacienți, aceste investigații pot fi un pas important spre un diagnostic corect și un tratament adecvat, mai ales atunci când episoadele se repetă, apar brusc sau afectează activitățile de zi cu zi. Recomandarea pentru testele vestibulare este stabilită în funcție de simptome și poate veni în urma unui consult ORL, neurologic sau audiologic.

Aflați mai mult despre testele vestibulare de la Dr. Maxim Vasian, medic specialist ORL la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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