Medici care fac minuni: Vertij, dezechilibru, instabilitate? Ce investigații pot clarifica diagnosticul

Publicat 13 aug. 2026, 08:35 Actualizat 13 aug. 2026, 08:36

Amețeala, vertijul și senzația de dezechilibru pot avea cauze diferite și nu trebuie puse automat pe seama oboselii sau a stresului. Testele vestibulare ajută la evaluarea acelui sistem al organismului implicat în menținerea echilibrului și orientarea în spațiu, oferind informații importante despre originea simptomelor: urechea internă, sistemul nervos sau alte cauze posibile.

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