Escrocherie de 500.000 de lei în mai multe județe. Nouă persoane, cercetate după 26 de înșelăciuni prin metoda „ruda bolnavă”

O rețea suspectată că ar fi pus la cale zeci de înșelăciuni printr-o metodă bazată pe panică și manipulare a fost destructurată de polițiștii din Constanța. Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 43 de ani, sunt cercetate în legătură cu 26 de fapte de înșelăciune și tentativă de înșelăciune, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 500.000 de lei.
Anchetatorii susțin că suspecții își contactau victimele pe telefoanele fixe și le anunțau că o rudă apropiată ar fi ajuns în stare gravă la spital. Pentru ca povestea să pară cât mai credibilă, apelurile erau construite astfel încât să provoace panică și să determine victimele să ofere rapid sume importante de bani.
Victimele erau anunțate că o rudă are nevoie urgentă de un aparat medical
Potrivit polițiștilor, faptele ar fi fost comise în perioada aprilie-iulie. Persoanele vizate își declinau inițial o identitate falsă, pretinzând că sunt rude ale celor contactați.
Ulterior, acestora li s-ar fi spus că presupusa rudă se află internată în stare gravă și că are nevoie urgentă de bani pentru tratament. În toate cazurile investigate, motivul invocat ar fi fost o afecțiune pulmonară și necesitatea utilizării unui aparat de ventilație mecanică.
Pentru a crește presiunea asupra victimelor, în discuțiile telefonice ar fi intervenit și alte persoane care se prezentau drept medici sau alte persoane implicate în situația medicală inventată.
Prin această metodă, suspecții ar fi urmărit să mențină starea de panică și să le determine pe victime să nu aibă timp să verifice informațiile primite.
Banii erau lăsați în locuri stabilite în apropierea locuințelor
După ce victimele acceptau să ofere banii, acestea ar fi fost îndrumate către anumite puncte aflate în apropierea locuințelor.
Acolo intervenea o altă persoană, despre care anchetatorii susțin că avea rolul de a prelua banii. Pentru a-și ascunde identitatea, presupusii complici ar fi purtat măști medicale, haine închise la culoare și articole vestimentare care le acopereau capul, precum șepci, glugi sau fesuri.
Anchetatorii spun că aceste măsuri ar fi fost folosite pentru a îngreuna identificarea persoanelor implicate.
26 de fapte, în mai multe județe din România
Investigația polițiștilor constănțeni a scos la iveală faptul că presupusele fraude nu s-ar fi limitat la municipiul Constanța.
Cele 26 de fapte cercetate ar fi fost comise în mai multe județe, printre care Ialomița, Călărași, Prahova, Giurgiu, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Mehedinți și Botoșani.
Prejudiciul total rezultat în urma acestor fapte este estimat la aproximativ 500.000 de lei.
13 percheziții în Constanța și Năvodari
Pentru documentarea întregii activități infracționale, polițiștii au efectuat 13 percheziții domiciliare în municipiul Constanța și în Năvodari.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe sume de bani, atât în lei, cât și în valută, bijuterii și alte bunuri despre care există suspiciunea că ar putea avea legătură cu faptele investigate.
Probe și obiecte descoperite în timpul perchezițiilor urmează să fie analizate în cadrul anchetei.
Nouă persoane au fost reținute
În urma operațiunii, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a nouă persoane: șapte bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 16 și 43 de ani.
Cei nouă urmează să fie prezentați în fața instanței, unde procurorii vor decide asupra măsurilor preventive care se impun în continuarea anchetei.
Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a rolului fiecărei persoane și pentru identificarea tuturor victimelor și faptelor care ar putea avea legătură cu gruparea.
Autoritățile recomandă persoanelor care primesc apeluri în care li se solicită urgent bani pentru presupuse probleme medicale ale unor rude să nu ia decizii sub presiunea momentului. Verificarea directă a informației și apelarea serviciilor de urgență, atunci când există suspiciuni, pot preveni pierderi financiare importante.