Escrocherie de 500.000 de lei în mai multe județe. Nouă persoane, cercetate după 26 de înșelăciuni prin metoda „ruda bolnavă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 17:44

O rețea suspectată că ar fi pus la cale zeci de înșelăciuni printr-o metodă bazată pe panică și manipulare a fost destructurată de polițiștii din Constanța. Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 43 de ani, sunt cercetate în legătură cu 26 de fapte de înșelăciune și tentativă de înșelăciune, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 500.000 de lei.

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