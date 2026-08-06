Bărbat arestat după ce a cultivat peste 130 de plante de canabis într-o pădure din Covasna - FOTO

Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT au descoperit o cultură outdoor de canabis amenajată într-o pădure din județul Covasna. Anchetatorii susțin că plantația era destinată comercializării.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Covasna au anunțat joi că au dispus reținerea unui bărbat de 51 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2026, acesta ar fi inițiat și dezvoltat o cultură outdoor de canabis destinată comercializării.
Conform DIICOT, plantele erau cultivate într-o pădure de mesteceni, într-o zonă aflată în apropierea unui drum forestier slab circulat, în vecinătatea cabanei deținute de suspect, situată în fondul forestier al comunei Dalnic.
Peste 130 de plante de canabis, descoperite de anchetatori
În urma cercetării la fața locului și a percheziției efectuate, procurorii și polițiștii au ridicat peste 130 de plante de canabis, aflate în diferite stadii de dezvoltare, cu o greutate totală de aproximativ 17 kilograme. De asemenea, au fost confiscate recipiente și alte mijloace de probă folosite în anchetă.
Suspectul, arestat preventiv
Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Covasna a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna și al Inspectoratului Județean de Jandarmi Covasna.
DIICOT precizează că persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție, pe tot parcursul procesului penal.