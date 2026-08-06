Bărbat arestat după ce a cultivat peste 130 de plante de canabis într-o pădure din Covasna - FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 13:25

Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce procurorii DIICOT au descoperit o cultură outdoor de canabis amenajată într-o pădure din județul Covasna. Anchetatorii susțin că plantația era destinată comercializării.

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