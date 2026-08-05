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Justitie· 2 min citire
Doi tineri din Cluj, reținuți după ce au furat 14 tablete dintr-o școală. Au intrat mascați și au dezactivat camerele de supraveghere
Poliție
Un tânăr de 18 ani și un minor sunt cercetați penal după ce au furat 14 tablete dintr-o școală gimnazială din județul Cluj. Cei doi au pătruns mascați în unitatea de învățământ, după ce au dezactivat sistemul de supraveghere video. Polițiștii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciu.
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