Doi tineri din Cluj, reținuți după ce au furat 14 tablete dintr-o școală. Au intrat mascați și au dezactivat camerele de supraveghere

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 12:32

Un tânăr de 18 ani și un minor sunt cercetați penal după ce au furat 14 tablete dintr-o școală gimnazială din județul Cluj. Cei doi au pătruns mascați în unitatea de învățământ, după ce au dezactivat sistemul de supraveghere video. Polițiștii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciu.

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