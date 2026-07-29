Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Accident între o autospecială de poliție și o dubiță la intersecția Barbu Văcărescu – Ștefan cel Mare. Linia 1, blocată
Accident Șos. Ștefan cel Mare
Publicat29 iul. 2026, 14:33
Actualizat29 iul. 2026, 14:42
Un accident rutier în care au fost implicate o autospecială de poliție și o dubiță s-a produs miercuri, în jurul orei 14:00, la intersecția dintre Strada Barbu Văcărescu și Șoseaua Ștefan cel Mare, chiar pe linia de tramvai. Informația a fost semnalată de un șofer din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”.
Citește și
- 14:50Postul Adormirii Maicii Domnului începe mai devreme în 2026. De ce se schimbă data și ce reguli trebuie respectate
- 13:30Alertă cu bombă la terminalul de pasageri din Portul Constanța. Apelurile ar fi fost date din Ucraina și Polonia
- 12:30Amenzi de 280.000 de lei pe litoral. ANSVSA a suspendat activitatea a două unități alimentare: neregulile descoperite
- 12:00Trafic oprit pe Autostrada A1, spre Pitești, după un accident între două mașini și un camion: sunt doi răniți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News