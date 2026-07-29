Accident între o autospecială de poliție și o dubiță la intersecția Barbu Văcărescu – Ștefan cel Mare. Linia 1, blocată

Publicat 29 iul. 2026, 14:33 Actualizat 29 iul. 2026, 14:42

Un accident rutier în care au fost implicate o autospecială de poliție și o dubiță s-a produs miercuri, în jurul orei 14:00, la intersecția dintre Strada Barbu Văcărescu și Șoseaua Ștefan cel Mare, chiar pe linia de tramvai. Informația a fost semnalată de un șofer din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”.

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