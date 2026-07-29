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Accident între o autospecială de poliție și o dubiță la intersecția Barbu Văcărescu – Ștefan cel Mare. Linia 1, blocată

Accident Șos. Ștefan cel Mare

Accident Șos. Ștefan cel Mare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 14:33
Actualizat29 iul. 2026, 14:42

Un accident rutier în care au fost implicate o autospecială de poliție și o dubiță s-a produs miercuri, în jurul orei 14:00, la intersecția dintre Strada Barbu Văcărescu și Șoseaua Ștefan cel Mare, chiar pe linia de tramvai. Informația a fost semnalată de un șofer din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”.

În urma impactului, circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, iar traficul rutier este puternic aglomerat. Potrivit STB, linia 1 de tramvai este blocată pe Șoseaua Ștefan cel Mare, până la intersecția cu Strada Barbu Văcărescu.

Reprezentanții STB au anunțat că au fost aplicate măsuri de deviere pentru mijloacele de transport afectate, iar blocajul persistă până la eliberarea căii de rulare. Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să aleagă rute alternative.

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