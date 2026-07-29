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Trafic oprit pe Autostrada A1, spre Pitești, după un accident între două mașini și un camion: sunt doi răniți
Accident A1/ Foto: Facebook
Publicat29 iul. 2026, 12:00
Actualizat29 iul. 2026, 12:02
Circulația este complet oprită, miercuri, pe Autostrada A1, pe sensul București-Pitești, în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu, după un accident în care au fost implicate două autoturisme și un autocamion. În umra impactului, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale.
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