Trafic oprit pe Autostrada A1, spre Pitești, după un accident între două mașini și un camion: sunt doi răniți

Publicat 29 iul. 2026, 12:00 Actualizat 29 iul. 2026, 12:02

Circulația este complet oprită, miercuri, pe Autostrada A1, pe sensul București-Pitești, în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu, după un accident în care au fost implicate două autoturisme și un autocamion. În umra impactului, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale.

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