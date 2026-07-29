Navă de croazieră eșuată pe Dunăre, în Mehedinți. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță

O navă de croazieră sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în apropierea localității Salcia din județul Mehedinți, după ce a rămas blocată pe un banc de nisip format pe fondul nivelului extrem de scăzut al fluviului. Toți cei 186 de pasageri aflați la bord au fost evacuați în siguranță, alături de cei 52 de membri ai echipajului.
Vasul se îndrepta spre Bulgaria
Nava Viking Ullur plecase din Drobeta-Turnu Severin și se îndrepta spre orașul Vidin din Bulgaria când a rămas blocată pe Dunăre. Potrivit autorităților, nivelul foarte scăzut al apei a făcut imposibilă continuarea călătoriei.
Echipajul a încercat în repetate rânduri să deblocheze vasul, însă toate manevrele au eșuat. În cele din urmă, autoritățile au intervenit pentru evacuarea pasagerilor.
Evacuare cu veste de salvare
Operațiunea de evacuare s-a desfășurat în condiții de siguranță. Pasagerii au fost echipați cu veste de salvare și transferați pe alte ambarcațiuni trimise în zonă. Nu au fost raportate victime sau persoane rănite.
Probleme serioase de navigație pe Dunăre
Incidentul scoate din nou în evidență dificultățile majore de navigație provocate de scăderea accentuată a nivelului Dunării. Potrivit autorităților, șansele ca nava să fie repusă rapid în mișcare sunt reduse, iar operațiunea de deblocare ar putea dura mai multe zile.
Zonele cu adâncime redusă s-au extins considerabil în ultimele săptămâni, afectând traficul fluvial și activitatea portuară.
Nivel istoric de scăzut al fluviului
Eșuarea navei are loc într-un context hidrologic excepțional. Reprezentanții Apelor Române au anunțat că, la data de 19 iulie, debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1.650 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric. Valoarea este mult sub media multianuală a lunii iulie și comparabilă cu nivelurile extrem de reduse înregistrate în anul 2005.
Specialiștii avertizează că menținerea temperaturilor ridicate și lipsa precipitațiilor pot agrava situația, afectând nu doar navigația, ci și alimentarea cu apă, agricultura și producția de energie hidro.
Autoritățile monitorizează situația
În prezent, autoritățile monitorizează permanent sectorul de fluviu din zona Mehedinți și caută soluții pentru deblocarea navei. Totodată, sunt evaluate și alte sectoare critice ale Dunării unde adâncimea redusă poate pune în pericol circulația ambarcațiunilor.