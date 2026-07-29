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Accident mortal în Harghita: un bărbat a murit după ciocnirea dintre un camion cu lemne și o autoutilitară

Poliție

Poliție

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 iul. 2026, 07:17

Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs miercuri dimineață pe DN 13A, în localitatea Băile Homorod, județul Harghita. În accident au fost implicate un camion încărcat cu lemne și o autoutilitară, iar circulația este blocată pe ambele sensuri. A fost soliciat un elicopter SMURD.

Centrul Infotrafic transmite că în urma accidentului au rezultat trei victime, fiind solicitată intervenţia unui elicopter SMURD.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 09.00.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un grav accident rutier s-a produs miercuri dimineață pe DN 13A, în localitatea Băile Homorod, județul Harghita, unde un camion încărcat cu lemne și o autoutilitară au fost implicate într-o coliziune.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita, la locul accidentului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean din Vlăhița.

În urma impactului, un bărbat a fost declarat decedat de medicul aflat la fața locului, în timp ce cea de-a doua victimă a primit îngrijiri medicale și a fost evaluată de echipajele de intervenție.

Din cauza accidentului, traficul rutier pe DN 13A este blocat pe ambele sensuri, autoritățile desfășurând cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

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