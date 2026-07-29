Cu diplomă, dar FĂRĂ loc de muncă! Tinerii, din ce în ce mai vulnerabili pe piața muncii: sute de CV-uri, ignorate de angajatori

Publicat 29 iul. 2026, 07:52 Actualizat 29 iul. 2026, 08:01 Sursă Realitatea PLUS

Dorința de a munci a devenit o adevărată provocare pentru tinerii din România. Ieșiți de pe băncile liceului sau ale făcultății aceștia se lovesc de cerințe nerealiste, refuzuri fără justificare sau, de cele mai multe ori, lipsa unui răspuns. În timp ce în țară rata șomajului crește constant, angajatorii se plâng că sunt nevoiți să renunțe la oameni din cauza costurilor tot mai ridicate, iar cei care totuși mai fac angajări sunt mult mai prudenți și riguroși.

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