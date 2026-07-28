O româncă de 22 de ani a cucerit Italia. Cristina Virga a fost aleasă Miss Roma și merge la Miss Italia

O tânără româncă a reușit să cucerească juriul unuia dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din Italia. Cristina Virga, în vârstă de 22 de ani, a fost încoronată Miss Roma 2026 și va reprezenta regiunea Lazio în etapa națională a competiției Miss Italia.
Stabilită în capitala Italiei, Cristina spune că succesul nu înseamnă doar frumusețe, ci și încredere în propriile forțe, iar victoria i-a dedicat-o fiului său de doar doi ani.
Cristina Virga a devenit Miss Roma 2026
Locuitoare a cartierului Monteverde din Roma, Cristina Virga s-a impus în fața concurentelor venite din diferite cartiere ale capitalei și din întreaga regiune Lazio.
Potrivit presei italiene, prestația sa pe podium, eleganța și naturalețea au convins juriul să îi acorde titlul de Miss Roma, un pas important înaintea selecțiilor pentru Miss Italia.
Dincolo de competiție, tânăra duce o viață obișnuită. Lucrează ca estetician și este mama unui băiețel de doi ani, Damiano.
Primul gând după anunțarea rezultatului s-a îndreptat către fiul ei, căruia i-a dedicat victoria.
„M-am prezentat exact așa cum sunt”
Într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, Cristina Virga a explicat ce consideră că a făcut diferența în competiție.
„Simplitatea. Am defilat pur și simplu și m-am prezentat așa cum sunt: am lucrat patru ani în domeniul gastronomiei, apoi într-un salon de înfrumusețare, și sunt mama lui Damiano”.
Tânăra spune că participarea la concurs a fost o provocare pe care, în urmă cu câțiva ani, nu ar fi avut curajul să o accepte.
„Îi voi spune că mama lui, la 22 de ani, a decis să-și asume un risc, gândindu-se și la el. Mi s-a propus această aventură deja acum câțiva ani, dar pe atunci nu aveam încă acea încredere pe care o am astăzi și pe care sper să i-o transmit și lui într-o zi. Să te arunci cu capul înainte în viață, să crezi mai mult în tine însuți, să nu te lași intimidat de obstacole: aș vrea ca el să învețe toate acestea din experiența mea.”
Ce înseamnă frumusețea pentru noua Miss Roma
Întrebată ce înseamnă frumusețea, românca a oferit un răspuns care a atras atenția în presa italiană.
„Adevărata valoare nu se vede din exterior. Frumoase sunt persoanele altruiste, sincere, cu suflet bun – și acestea sunt calități pe care le-am regăsit la fetele care au concurat alături de mine. Frumusețea interioară rămâne, cea exterioară dispare mai devreme sau mai târziu”.
De ce a ales să locuiască în Roma
Cristina s-a mutat în cartierul Monteverde în urmă cu un an, după ce a locuit în Ladispoli. Spune că a văzut întotdeauna capitala Italiei ca pe un loc al oportunităților.
„M-am mutat de la Ladispoli la Monteverde acum un an: îmi doream asta de mult timp, pentru că am perceput întotdeauna Roma ca fiind centrul multor oportunități de dezvoltare”.
Printre locurile sale preferate din oraș se numără Gianicolo și Monte Ciocci.
„Îmi place foarte mult Gianicolo, e imposibil să nu-l iubești. Și sunt foarte atașată de Monte Ciocci, mergeam mereu acolo când eram mică și mi-a rămas mereu în inimă”.
Despre Roma spune că îi admiră forța și energia.
„Mă consider o persoană puternică. Când mă gândesc la Roma, mă gândesc la forța ei, la puterea ei, la impactul ei: sunt fericită și onorată să o reprezint”.
Visează la o carieră în cinematografie și modă
Până de curând, obiectivul Cristinei era să își deschidă propriul salon de înfrumusețare. Acum, după câștigarea titlului de Miss Roma, ia în calcul și o carieră în actorie sau modeling.
„Până de curând, obiectivul meu era să-mi deschid propria afacere, un salon de înfrumusețare. Dar, de ceva vreme, iau în considerare calea cinematografiei, care mă intrigă foarte mult. Și, de asemenea, lumea modei: mi-ar plăcea să devin model, până acum nu m-am simțit la înălțimea așteptărilor, dar acum am puterea să cred că pot reuși.”
Următoarea provocare este participarea la Miss Italia, competiție pe care o vede ca pe începutul unui nou drum.
„Mi-aș dori ca Miss Italia să fie pentru mine o primă etapă: nu am avut niciodată de-a face cu această lume, dar această experiență mi-a dat mult curaj. Să defilez în fața juriului, să vorbesc în fața oamenilor… sunt provocări noi.
A fost un nou început, pe care sper să-l pot continua pe aceeași linie. Câteva zile de vacanță și apoi, în septembrie, mă voi concentra pe pașii următori”.