O româncă de 22 de ani a cucerit Italia. Cristina Virga a fost aleasă Miss Roma și merge la Miss Italia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 23:43

O tânără româncă a reușit să cucerească juriul unuia dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din Italia. Cristina Virga, în vârstă de 22 de ani, a fost încoronată Miss Roma 2026 și va reprezenta regiunea Lazio în etapa națională a competiției Miss Italia.

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