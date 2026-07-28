Metrorex vine cu o nouă ofertă pentru șoferi. Abonament săptămânal la parcarea Străulești, din 1 august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 23:32

Metrorex încearcă din nou să atragă șoferii către parcarea de tip park & ride de la Străulești, una dintre cele mai puțin utilizate facilități de acest fel din București. Începând cu 1 august, compania introduce un abonament săptămânal, prin care conducătorii auto vor putea folosi nelimitat parcarea timp de șapte zile.

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