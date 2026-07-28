Metrorex vine cu o nouă ofertă pentru șoferi. Abonament săptămânal la parcarea Străulești, din 1 august

Metrorex încearcă din nou să atragă șoferii către parcarea de tip park & ride de la Străulești, una dintre cele mai puțin utilizate facilități de acest fel din București. Începând cu 1 august, compania introduce un abonament săptămânal, prin care conducătorii auto vor putea folosi nelimitat parcarea timp de șapte zile.
Noua facilitate este destinată în special navetiștilor și celor care aleg să își lase mașina la intrarea în Capitală și să își continue deplasarea cu metroul.
Cât costă noul abonament pentru parcarea Străulești
Abonamentul săptămânal va costa 100 de lei și oferă acces nelimitat la un loc de parcare pe întreaga perioadă de valabilitate.
Potrivit Metrorex, noul serviciu reprezintă o alternativă avantajoasă pentru șoferii care folosesc frecvent parcarea și apoi călătoresc cu metroul.
„Abonamentul permite utilizarea nelimitată a unui loc de parcare din această facilitate pe parcursul celor 7 zile de valabilitate, reprezentând o opțiune convenabilă și avantajoasă pentru navetiști și pentru toți cei care aleg să își continue deplasarea cu metroul”, a transmis Metrorex.
Compania susține că utilizarea parcării poate reduce timpul petrecut în trafic și costurile asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale Capitalei.
„Prin utilizarea parcării de la Străulești, călătorii pot economisi timp și costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale orașului, alegând o soluție eficientă și sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul”, se arată în comunicatul Metrorex.
Parcarea rămâne slab utilizată
Parcarea supraterană de la Străulești a fost inaugurată în 2018, însă, de-a lungul anilor, gradul de ocupare a rămas redus. Mulți șoferi au preferat să își lase mașinile pe străzile din apropiere, unde costurile sunt mai mici sau inexistente.
În prezent, pentru utilizarea parcării se plătește un tarif de 1,5 lei pe oră, aplicat începând cu 1 mai 2026.
Prin comparație, pe străzile din zonă, locurile de parcare de reședință administrate de Primăria Sectorului 1 sunt taxate cu 397 de lei pe an, conform hotărârilor Municipalității.
Cum se compară cu alte parcări din București
Un reper este parcarea supraetajată de la Terminalul Multimodal Pantelimon, administrată de Compania Municipală Parking. Acolo, tariful este de 5 lei pe oră, iar abonamentul general costă 500 de lei pe lună.
Prin introducerea abonamentului săptămânal, Metrorex încearcă să ofere o opțiune mai flexibilă pentru șoferii care nu au nevoie de un abonament lunar, dar utilizează frecvent parcarea.
Parcarea are 660 de locuri și acces direct la metrou
Parcarea de tip park & ride din cadrul Terminalului Multimodal Străulești a fost deschisă pe 12 noiembrie 2018, odată cu inaugurarea terminalului și a Depoului Străulești.
Facilitatea dispune de 660 de locuri de parcare, distribuite pe trei niveluri, câte 220 de locuri pe fiecare etaj.
Din parcare se poate ajunge direct la stația de metrou Străulești printr-o galerie subterană. Terminalul include și o autogară cu 11 locuri pentru autobuze și autocare, fiind totodată capăt de linie pentru mai multe trasee STB.
Terminalul Multimodal Străulești este amplasat pe bulevardul Bucureștii Noi, în Sectorul 1, la capătul Magistralei 4 de metrou.