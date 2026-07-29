Ziua Imnului Național al României. Ceremonii militare organizate în întreaga țară de MApN

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 10:00

România sărbătorește miercuri, 29 iulie, Ziua Imnului Național, iar Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în numeroase garnizoane din țară pentru a marca acest moment simbolic.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ziua imnului national