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Social· 1 min citire
Ziua Imnului Național al României. Ceremonii militare organizate în întreaga țară de MApN
Ziua Imnului Național al României
România sărbătorește miercuri, 29 iulie, Ziua Imnului Național, iar Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în numeroase garnizoane din țară pentru a marca acest moment simbolic.
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