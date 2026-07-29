Amenzi de 280.000 de lei pe litoral. ANSVSA a suspendat activitatea a două unități alimentare: neregulile descoperite

Publicat 29 iul. 2026, 12:30 Actualizat 29 iul. 2026, 12:54

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat amenzi în valoare totală de 280.000 de lei și a suspendat activitatea a două unități de alimentație publică de pe litoral, în urma controalelor desfășurate în perioada 20–26 iulie 2026. Inspectorii au descoperit numeroase nereguli privind igiena, depozitarea și comercializarea produselor alimentare.

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